Правительство Италии может заблокировать сделку по продаже доли в компании Superjet International её бывшему менеджеру с итальянским гражданством. Агентство государственного имущества предполагает, что покупатель может быть подставной фигурой, представляющей российские интересы. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Superjet International — совместное итало-российское предприятие, занимающееся маркетингом самолётов "Сухой Суперджет-100" на международном рынке и адаптацией его для иностранных покупателей. После начала февральского вторжения в Украину и введения санкций Евросоюза против Москвы Финансовая гвардия Италии заблокировала активы компании.

Летом 2022 года бывший консультант итальянского совладельца компании, бизнесмен Витторио Гвидотти выкупил 41 процент её акций. В феврале 2023 года о продаже 49 процентов инвестиционному фонду из ОАЭ объявила российская сторона, сделка должна быть одобрена итальянским правительством.

Как пишет Corriere della Sera, рассмотрение дела о продаже акций Гвидотти запланировано на конец марта в Региональном административном суде Лацио. Предполагается, что в случае разблокировки активов Superjet International возобновит работу и будет собирать самолёты для международных покупателей на площадках в ОАЭ и Венеции без участия России.