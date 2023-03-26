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Италия может заблокировать продажу доли в компании – поставщике "Суперджетов"

Правительство Италии может заблокировать сделку по продаже доли в компании Superjet International её бывшему менеджеру с итальянским гражданством. Агентство государственного имущества предполагает, что покупатель может быть подставной фигурой, представляющей российские интересы. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Superjet International — совместное итало-российское предприятие, занимающееся маркетингом самолётов "Сухой Суперджет-100" на международном рынке и адаптацией его для иностранных покупателей. После начала февральского вторжения в Украину и введения санкций Евросоюза против Москвы Финансовая гвардия Италии заблокировала активы компании.

Летом 2022 года бывший консультант итальянского совладельца компании, бизнесмен Витторио Гвидотти выкупил 41 процент её акций. В феврале 2023 года о продаже 49 процентов инвестиционному фонду из ОАЭ объявила российская сторона, сделка должна быть одобрена итальянским правительством.

Как пишет Corriere della Sera, рассмотрение дела о продаже акций Гвидотти запланировано на конец марта в Региональном административном суде Лацио. Предполагается, что в случае разблокировки активов Superjet International возобновит работу и будет собирать самолёты для международных покупателей на площадках в ОАЭ и Венеции без участия России.

  • Гражданский самолёт "Сухой Суперджет-100" был разработан российской компанией "Гражданские самолёты Сухого" с участием западных компаний. С 2011 года самолёту удалось найти только двух иностранных заказчиков, мексиканскую Interjet и ирландскую Cityjet. Обе авиакомпании отказались от лайнера из-за проблем с эксплуатацией и ремонтом.
  • Из-за западных санкций и невозможности использовать западные комплектующие российский производителей самолёта, Объединённая авиастроительная корпорация, больше не может выпускать "Суперджет-100". На конец 2023 года ОАК анонсировала сертификацию импортозамещенной модификации самолёта.

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