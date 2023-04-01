Италия первой в мире приостановила доступ к чат-боту ChatGPT

Власти Италии первыми в мире приостановили доступ к чат-боту ChatGPT. Соответствующее заявление опубликовано на сайте итальянского Национального управления по защите персональных данных.

Регулятор заявил, что временно запрещает обработку данных итальянских пользователей американской OpenAI, которая разработала и управляет ChatGPT. Ведомство также начало расследование возможного нарушения компанией сохранности персональных данных.

Италия приняла решение о блокировке ChatGPT после утечки, о которой OpenAI сообщила на прошлой неделе. В компании рассказали, что были вынуждены временно отключить ChatGPT из-за ошибки в работе библиотеки с открытым исходным кодом. В результате некоторые пользователи видели сообщения других людей, общавшихся с чат-ботом.

В открытом доступе также оказались некоторые персональные данные пользователей – в том числе платёжные адреса и часть данных платёжных карт. В OpenAI заверили, что утечка затронула чуть больше 1% пользователей.

В заявлении итальянского регулятора также указывается, что у ChatGPT отсутствует возрастной фильтр, хотя сервис предназначен для лиц старше 13 лет.

OpenAI есть 20 дней, чтобы ответить на ограничение итальянских властей в работе сервиса. Если OpenAI не ответит в установленный срок, ей грозит штраф в размере до 20 миллионов евро.

ChatGPT — чат-бот с искусственным интеллектом, способный работать в диалоговом режиме, поддерживающий запросы на естественных языках. Чат-бот запущен в ноябре прошлого года и привлёк внимание широкими возможностями – написанием кода, созданием текстов, возможностями перевода, получением точных ответов и другими.