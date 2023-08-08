Италия приостановила программу "золотых виз" для россиян и белорусов

Италия приостановила для граждан России и Беларуси действие программы Investor Visa for Italy, которая позволяет получить вид на жительство в Италии в обмен на инвестиции. Об этом пишет итальянский журнал Altreconomia.

Это решение было принято в соответствии с рекомендациями Евросоюза - Еврокомиссия в марте 2022 года призвала страны ЕС перестать выдавать россиянам и белорусам вид на жительство и гражданство в обмен на инвестиции.

По данным Altreconomia, в 2022 году Италия выдала двухлетнюю "золотую визу" как минимум 32 гражданам России. В прошом году россияне заняли первое место по количеству полученных "инвестиционных виз", опередив граждан США (12) и граждан Великобритании (12), а также 23 человек из других стран, не входящих в ЕС.