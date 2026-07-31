Италия восстановила погранконтроль с Испанией из-за мигрантов в Сеуте

Италия приостановила действие режима свободного передвижения с Испанией в рамках Шенгенской зоны, восстановив пограничный контроль на морских и воздушных маршрутах между двумя странами.

По данным итальянского МВД, решение принято после заседания Комитета по анализу вопросов иммиграции и пограничной безопасности. Министр внутренних дел Маттео Пьянтедози также провел переговоры с главой МВД Франции Лораном Нуньесом, по итогам которых стороны договорились усилить контроль на франко-итальянской сухопутной границе.

Речь идёт не о выходе Италии из Шенгенской зоны, а о временном восстановлении паспортного контроля. Он предусмотрен Шенгенским кодексом в случае угрозы общественной безопасности.

После событий в Сеуте несколько европейских стран выступили с критикой действий Испании. Власти Финляндии заявили, что Мадрид не обеспечил должную защиту внешней границы Шенгенской зоны. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Евросоюз срочно принять меры против нелегальной миграции и рассмотреть все возможные варианты реагирования, включая ограничения в рамках Шенгенского пространства.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав Сеута начался 30 июля. По последним данным границу пересекли 60 тысяч человек, преимущественно граждан Марокко. По меньшей мере 57 человек погибли при попытке добраться до города вплавь. К 31 июля, по данным испанских властей, большинство мигрантов добровольно вернулись в соседний марокканский город Фнидек.

Сеута, как и другой испанский анклав Мелилья, – суверенная территория Испании в Северной Африке и относится к внешней границе Европейского союза. Это единственные участки сухопутной границы ЕС с Африкой, где регулярно происходят попытки массового проникновения мигрантов. Нынешний кризис стал крупнейшим за последние годы и вызвал серьезные разногласия внутри Евросоюза по вопросам охраны внешних границ и миграционной политики.

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