Италия во второй раз выиграла чемпионат Европы по футболу

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу, победив англичан в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2.

Встреча прошла на лондонском стадионе Уэмбли и собрала более 60 тысяч зрителей. На трибуне для VIP-персон присутствовали президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям с супругой Кейт и старшим сыном принцем Джорджем, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, звезда английского футбола Дэвид Бэкхем, супермодель Кейт Мосс и другие.

Перед началом матча британская полиция задержала 49 человек, а также сообщила, что 19 полицейских получили травмы в результате попыток успокоить фанатов, которые пытались прорваться на Уэмбли без билетов, запускали пиротехнику и бросали в полицейских бутылки.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Игрок сборной Англии Люк Шоу точно пробил в ворота итальянцев уже на 2-ой минуте матча. До конца тайма англичане доминировали на поле и контролировали игру, но забить ещё не смогли. Во втором тайме итальянцы сумели перехватить преимущество, больше владели мячом, и 67-й минуте им удалось забить ответный гол. Мяч в ворота англичан отправил Леонардо Бонуччи.

В дополнительное время голов не было. В серии послематчевых пенальти успешнее оказались итальянцы.

Для Италии это второй титул чемпионов Европы, впервые сборная страны завоевала его в 1968 году.

Англичане прошли в финал впервые за более чем 60-летнее существование турнира.