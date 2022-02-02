Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Итальянская актриса Моника Витти умерла на 91 году жизни

Суперзвезда итальянского кино 1960–80-х годов Моника Витти умерла на 91-м году жизни, сообщил в твиттере бывший министр культуры Италии Вальтер Ветрони со ссылкой на мужа актрисы Роберто Руссо. Витти прославилась ролями в фильмах Микеланджело Антониони и пять раз удостаивалась национальной кинопремии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.

Актриса начала сниматься в 1950-х, но слава пришла к ней после съёмок в фильмах Антониони, партнёром которого она была. Витти играла в "Приключении", "Ночи", "Затмении", "Красной пустыне". Все эти фильмы были отмечены кинонаградами, в том числе "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля и гран-при Венецианского кинофестиваля.

Витти снималась у Роже Вадима, Жака Баратьё, Альберто Сорди, Карло Ди Пальмы, Луиса Бунюэля, Тинто Брасса и Марио Моничелли, сыграв роли в 55 фильмах за 35 лет карьеры в кино. За свои работы она была награждена "Серебряным медведем" и "Золотым львом" Венеции.

В последние годы она редко появлялась на публике из-за болезни Альцгеймера, рассказывает La Repubblica. В своём некрологе газета называет актрису "неизмеримым талантом", сумевшим охватить весь спектр итальянского кино.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG