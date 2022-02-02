Суперзвезда итальянского кино 1960–80-х годов Моника Витти умерла на 91-м году жизни, сообщил в твиттере бывший министр культуры Италии Вальтер Ветрони со ссылкой на мужа актрисы Роберто Руссо. Витти прославилась ролями в фильмах Микеланджело Антониони и пять раз удостаивалась национальной кинопремии "Давид ди Донателло" за лучшую женскую роль.

Актриса начала сниматься в 1950-х, но слава пришла к ней после съёмок в фильмах Антониони, партнёром которого она была. Витти играла в "Приключении", "Ночи", "Затмении", "Красной пустыне". Все эти фильмы были отмечены кинонаградами, в том числе "Золотым медведем" Берлинского кинофестиваля и гран-при Венецианского кинофестиваля.

Витти снималась у Роже Вадима, Жака Баратьё, Альберто Сорди, Карло Ди Пальмы, Луиса Бунюэля, Тинто Брасса и Марио Моничелли, сыграв роли в 55 фильмах за 35 лет карьеры в кино. За свои работы она была награждена "Серебряным медведем" и "Золотым львом" Венеции.

В последние годы она редко появлялась на публике из-за болезни Альцгеймера, рассказывает La Repubblica. В своём некрологе газета называет актрису "неизмеримым талантом", сумевшим охватить весь спектр итальянского кино.