Итальянские НКО перевели ХАМАС семь миллионов евро

Итальянские власти выявили схему перевода средств, собранных под видом гуманитарной помощи палестинцам, в пользу группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

По данным Corriere Della Sera, с 2001 года таким образом было направлено более семи миллионов евро – прежде всего после событий 7 октября 2023 года. Тогда вооружённые палестинские группировки напали на юг Израиля и убили больше тысячи человек, а больше 250 захватили в заложники и вывезли в сектор Газа.

В рамках расследования в Генуе арестованы девять человек, включая предполагаемых участников зарубежного крыла ХАМАС. Ключевую роль, по версии следствия, играл Мохаммад Ханнуна – глава итальянской ячейки. Он задержан. Власти заявили, что под прикрытием гуманитарной деятельности велось системное финансирование терроризма, а сама сеть рассматривалась как часть международного стратегического проекта ХАМАС.

Следствие установило, что сбор средств велся через три НКО: Ассоциацию благотворительной солидарности с палестинским народом, основанную в Генуе в 1994 году, аналогичную волонтерскую организацию, созданную в 2003 году, а также благотворительную ассоциацию La Cupola d'Oro, открытую в Милане. По данным итальянских властей, все три структуры находились под контролем Ханнуны, а более 70% собранных средств направлялись напрямую ХАМАС или связанным с ним организациям в Газе и других регионах, включая лиц, занимавших посты в правительстве сектора.

Расследование велось при содействии зарубежных партнёров, включая Израиль. В июне Минфин США ввел санкции против пяти человек и пяти зарубежных благотворительных организаций, которые, по данным американских властей, под видом гуманитарной помощи системно финансировали военное крыло ХАМАС, а также против одной структуры, связанной с Народным фронтом освобождения Палестины. В санкционный список вошла и La Cupola d'Oro, ранее уже попадавшая под американские ограничения.