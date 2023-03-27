Итальянские СМИ: Усс после побега может скрываться на Сардинии

Cын главы Красноярского края, предприниматель Артём Усс, скрывшийся на прошлой неделе из-под домашнего ареста в Милане, всё еще может находиться на территории Италии. Следы могут вести на остров Сардиния, где у Усса есть недвижимость. Об этом в понедельник сообщает местное издание Cagliaripad.

Эстрадиции Усса добиваются США. На прошлой неделе итальянский суд первой инстанции принял решение о его экстрадиции. Сразу после этого стало известно о том, что сын российского губернатора бежал.

При побеге Усс мог воспользоваться частным самолетом и поддельными документами. Об этом в понедельник сообщает издание La Repubblica со ссылкой на источники. Издание предполагает, что ему помогли бежать российские спецслужбы. Уточняется, что покинув квартиру в Милане, Усс-младший сел в машину, за рулем которой был другой человек. Перед этим он срезал электронный браслет, по которому власти могли отследить его перемещение.

Утверждается, что Усс-младший связан с сетью, которая позволяла России в обход санкций получать высокотехнологичные товары военного назначения.

Сардинское издание также сообщает о том, что Усс вылетел из Милана на частном самолёте и, вероятно, по поддельным документам. Оно отмечает, что вылететь он мог именно в Сардинию. Согласно данным следствия, он является акционером местной компании Luxury Sardinia через кипрскую компанию, которой, в свою очередь, принадлежит отель на восточном побережье Сардинии. У Усса также есть счёт в сардинском банке.