Из Болгарии выслали настоятеля подворья РПЦ архимандрита Вассиана

Болгария в четверг депортировала настоятеля подворья Русской православной церкви в Софии архимандрита Вассиана и ещё двух священнослужителей. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа со ссылкой на заявления российского посольства в Софии и Государственного агентства национальной безопасности Болгарии.

Власти страны назвали причиной депортации священников РПЦ угрозу национальной безопасности.

Как утверждает посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, священников в четверг вызвали в миграционную службу, где объявили им, что они должны немедленно покинуть страну. Полиция отвезла их домой, чтобы они забрали вещи, а затем на границу с Сербией. Посольство России назвало действия болгарских властей "грубыми, вопиющими действиями", отметив, что сегодня православный праздник - Рождество Богородицы.

Болгарское агентство национальной безопасности подтвердило, что из страны были выдворены трое иностранных граждан. Они обозначены инициалами. Инициалы гражданина России Н.З. соответствуют светскому имени Вассиана - Николай Змеев. Ещё двое высланных священнослужителей - граждане Беларуси.

"Меры были приняты в связи с их деятельностью, направленной против национальной безопасности и интересов Республики Болгария", - говорится в сообщении.

Как пишет Болгарская служба Радио Свободная Европа, 17 сентября граничащая с Болгарией Северная Македония объявила персонами нон грата троих российских дипломатов. По данным македонских и болгарских СМИ, одним из них является именно архимандрит Вассиан (Змеев). Сайт dveri.bg утверждает, что Вассиан исполнял поручения Москвы для "внесения раскола в Македонскую церковь".