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Из Бурятии отправят юрты с шаманами для российских военных в Украине

Юрта (Архивное фото)

Из Бурятии в занятый российскими войсками район Донецкой области Украины отправят три юрты, в которых российские военные смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть. Главной целью этой инициативы называется поднятие боевого духа солдат, их поддержка и лечение. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Председатель "Гуннского фонда" Олег Булутов рассказал, что в юртах шаманы будут возвращаться солдатам душу, а баряшины или костоправы "поправлять позвоночник".

Где именно установят юрты, неизвестно. Булутов считает, что они должны быть как можно ближе к территории, где ведутся боевые действия, но в то же время находиться в безопасном месте. Организаторы называют это "гуманитарной помощью" для уезжающих на фронт.

Утверждается, что такие юрты 16 веков назад использовали для военных походов.

  • Бурятия — лидер среди регионов восточной части России по числу погибших на войне в Украине. По данным "Би-би-си" и "Медиазоны" на 18 ноября, за время вторжения погибло не менее 340 жителей республики.
  • Фонд возрождения исторического наследия "Гуннский фонд" основан в 2002 году в Улан-Удэ. Его председатель Олег Булутов с 1996 по 2003 год возглавлял региональное движение "Гражданское единство". В 2011 году он планировал отстроить "город гуннов".

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