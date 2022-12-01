Из Бурятии отправят юрты с шаманами для российских военных в Украине

Из Бурятии в занятый российскими войсками район Донецкой области Украины отправят три юрты, в которых российские военные смогут пройти шаманский обряд и отдохнуть. Главной целью этой инициативы называется поднятие боевого духа солдат, их поддержка и лечение. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Председатель "Гуннского фонда" Олег Булутов рассказал, что в юртах шаманы будут возвращаться солдатам душу, а баряшины или костоправы "поправлять позвоночник".

Где именно установят юрты, неизвестно. Булутов считает, что они должны быть как можно ближе к территории, где ведутся боевые действия, но в то же время находиться в безопасном месте. Организаторы называют это "гуманитарной помощью" для уезжающих на фронт.

Утверждается, что такие юрты 16 веков назад использовали для военных походов.