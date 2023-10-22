Из фильма Антона Долина о режиссёре Германе убрали упоминания об авторе

Из документального фильма кинокритика Антона Долина о режиссёре Алексее Германе, показ которого состоялся на петербургском кинофестивале "Послание к человеку", удалили все упоминания об авторе картины, а закадровый текст, который озвучивал Долин, был перезаписан сыном Германа Алексеем.

Кроме того, и в пресс-релизах, посвящённых фильму, а также на сайте фестиваля "Послание к человеку" режиссёрами картины значится не Долин, а совершенно другие люди: Алексей Герман-младший, Елена Окопная и Наталья Гудович.

По данным СМИ, за решением не упоминать Долина стоят два продюсера фильма - всё тот же Герман-младший и Алексей Боков. Как считает кинокритик Зинаида Пронченко, связано это со статусом "иноагента" Антона Долина, а также с его сотрудничеством с изданием "Медуза", которое российские власти признали "нежелательной организацией".

"Медуза" напоминает, что в 2011 году Антон Долин выпустил книгу "Герман: Интервью. Эссе. Сценарий", основанную на многочисленных разговорах кинокритика с режиссёром. С тех пор она неоднократно переиздавалась.