Из Германии в Литву отправились первые военные из будущей бригады

В Берлине в понедельник прошла церемония отправки в Литву первых германских военнослужащих из состава бригады бундесвера, которая будет размещена в этой стране на постоянной основе. В Литву сейчас отправляется около 20 немецких военных.

В нынешнем году в Литву отправятся около 150 немецких военных. Официально формирование 45-й танковой бригады завершится в будущем году. К 2027 году, как ожидается, численность бригады, которая будет дислоцирована в балтийской стране, достигнет штатных размеров - около 4800 военнослужащих и около 200 гражданских специалистов, сообщает dpa. Они также получат возможность привезти в Литву свои семьи.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал 8 апреля важным днём для бундесвера. "Мы впервые начинаем размещать такое подразделение за пределами Германии на постоянной основе", - сказал он на церемонии в Берлине. Он также отметил, что размещение в Литве германской бригады укрепит восточный фланг НАТО.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас встретил немецких военных в аэропорту Вильнюса. "Никакой враг с Востока даже не подумает протестировать 5-ю статью НАТО", —заявил он, имея в виду статью Североатлантического договора о том, что все страны НАТО должны прийти на помощь стране, которая подвергнется нападению.

После российской аннексии Крыма и начала войны в Донбассе в 2014 году страны НАТО начали укреплять оборону на так называемом восточном фланге союза, то есть в странах, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной. В странах Балтии были размещены дополнительные воинские контингенты НАТО, однако они не имели характера постоянных, размещаясь на основе ротации. Германская бригада в Литве станет первым постоянным подразделением НАТО, размещённым в этой стране. Ранее предполагалось размещение там батальона, но после российского вторжения в Украину планы видоизменились.