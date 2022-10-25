"Из гестапо за жестокость". Соцсети о судьбе Антона Красовского

Это казалось почти невозможным, но Антон Красовский смог перейти какую-то запретную даже для российской пропаганды черту, за что и поплатился - впрочем, насколько серьёзно, пока сказать сложно.

Ещё на прошлой неделе, беседуя в студии с писателем Сергеем Лукьяненко, Красовский буквально сказал, что стоит топить и сжигать украинских детей, считающих русских или россиян оккупантами.

Пару дней эти реплики оставались почти без внимания, но в конце концов дошли даже до прямого начальства Красовского, и уже тогда над его головой начали сгущаться тучи. Вот что написала Маргарита Симоньян:

Высказывание Антона Красовского дико и омерзительно.

Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей.

На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь.

Недоумение, что тут скажешь.

Детям Украины, как и детям Донбасса, и всем остальным детям, я желаю, чтобы все это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным.

Красовский вскоре написал извинения:

Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей.

Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться.

Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым.

Надеюсь, вы меня простите.

Тем не менее, на него уже ополчились и многие вполне идейно близкие комментаторы.

Сталина Гуревич:

Говорят, Красовский уже принёс публичные извинения. Не очень понятно конечно, кому. Детям, которых он призывал убивать, или своей стране, которую он дискредитировал, показав всему миру, что у нас государство оплачивает людей с фашистской риторикой.

На мой взгляд, его извинения не должны иметь никакого значения. Продолжение сотрудничества с RT будет несмываемым позором и так всем не милой ЛГБТ пропагандой.

Шота Горгадзе:

То, что сказал Антон Красовский про украинских детей, омерзительно и очевидно является прямым основанием для возбуждения в отношении него уголовного дела.

Безусловно, его слова никак не могут отражать ни мнение редакции RT, ни мнения даже мизерной части российского общества. Его слова - это плод его больного восприятия мира и морали.

Поэтому ни о каком «временном отстранении» речи быть не может. Только увольнение по статье с «волчьим билетом».

Если Красовский после этого вдруг всплывёт в каком-либо СМИ на любой журналистской должности, редакция и работодатель этого СМИ для меня лично перестанут существовать.

Все остальные рассказы про «ляпнул, не подумав», «специфика эмоциональности ведущего» и «чего только не случается в прямом эфире» пусть Красовский оставит для следователя. Общество этим «грузить» не нужно.

Негодяй и мерзавец этот ваш Антон!

Олег Ясинский:

Его призыв к расправе над детьми прозвучал не в приступе отчаяния из пылающего танка или окровавленного окопа, а из уютной студии, где вчерашний тусовщик с украинскими нацистами и московскими либералами, вдруг выбрал дружить с властью и на привилегированном барском пайке позволил себе озвереть.

С красовскими в нашем тылу и на свободе, НАТО непобедима, а его защитники или до сих пор не понимают с кем и против чего идёт эта война, или уже давно на другой стороне

Андрей Клишас:

Добрался до возмутительного видео Антона Красовского. Всё то, что он там несёт, именно несёт в каком то угаре, абсолютно недопустимо, возмутительно, достойно осуждения, тем более, что я абсолютно уверен, что Красовский так не думает. Решение RT приостановить сотрудничество - абсолютно верное. Надеюсь все сделают выводы из этой ситуации, в первую очередь Антон

Игорь Караулов:

Обсуждая казус Красовского, не будем забывать, что этому человеку, по его словам, платили за услуги более полумиллиона рублей в месяц. За эти деньги он обслужил родную редакцию так, как не смог бы и матёрый ципсошник, внедрённый в нашу пропаганду.

Понимаю, что нанимали его в мирное время, но сейчас, как мне кажется, нельзя брать людей на такую работу без заключения военного психолога (если у нас такие есть).

Сергей Марков:

Антон Красовский, бывший главный политехнолог Собчак, высказал по государственному российскому телеканалу ужасные кровавые геноцидные идеи против детей Украины в то время, когда США и Киеву очень нужны аргументы, чтобы все поверили, что Россия готова применить ядерное оружие против Украины. Очевидно, что Красовский сделал это по заданию спецслужб Украины или США. Уверен, что через какое то время Красовский окажется где то на Западе или на Украине и под защитой спецслужб. Это геноцидное высказывание Красовский сказал по заданию властей Украины. Они сейчас развернули широкую кампанию с опорой на слова Красовского.

Денис Казанский:

Люди, которые каждый день физически убивают украинских детей, принялись дружно жрать своего коллегу, который призвал в эфире к тому, что они и так делают.

Представляю в каком смятении сейчас Красовский голосит в трубку: «Я же свой! Я все делал, как вы говорили! Почему? За что?!!»

В прямом смысле выгнали из Гестапо за жестокость

Андрей Десницкий:

Другие госпропагандисты обиделись на Антон Красовский за пять секунд честности

Андрей Лошак:

Это естественная эволюция (точнее деградация): сначала ты в эфире желаешь утопить в Неве сторонников Навального - и тебя повышают в должности, платят еще больше бабок, дают больше эфира. Потом ты требуешь топить детей в Тысине - ну а почему нет, если одним людям можно желать смерти, и тебе за это платят, почему другим нельзя? Удивляет меня в этой истории только то, что Красовского после этих слов уволили, а не в очередной раз повысили.

Михаил Пожарский:

Давняя практика Раши Тудей - собирать всяких сирых и убогих из числа бывших оппозиционеров. Разобиженные бывшие навальнисты, опустившиеся наркоманы, всякие там женщины трудной судьбы и т.д. Долго думал: зачем Маргарите Симоньян эта коллекция хромых уток? Планирует открыть цирк уродов? Понятно, что с одной стороны это поощрение перебежчиков, с другой - демонстрация силы ("мы настолько богатые, что можем взять хоть бомжа с помойки на зарплату в 500к"). О последнем я еще говорил в ролике посвященном пропаганде. Но, может, есть в этом еще какой-то смысл? Сейчас объясню.

Смотрите, сейчас назрела ситуация, когда власть должна показательно дать по шапке кому-то из своей прислуги, что решила бежать впереди паровоза. Такова уж природа автократии - она пресекает поползновения как среди оппозиционеров, так и среди слишком рьяных лоялистов. Так недавно проходила информация, что в Минобороны задумали провести показательные децимации среди военкоров, которые слишком сильно разошлись с критикой начальства. Но зачем тратить пока еще ценных для режима военкоров, когда есть особи куда лучше подходящие на роль козлов отпущения?

Вот есть Антон Красовский. Гей, бывший "либерал", богемная киса. В общем, человек живущий в том самом стеклянной доме, из которого не стоит швыряться камнями. А он, тем не менее, швырялся. Собственно, только этим и занимался, пытаясь перещеголять в радикализме любого другого пропагандиста. Призывать убивать кого-то ему отнюдь не впервой. Но нынче пересек маленькую черту - "призывал топить украинских детей". При чем подозреваю, что именно такая риторика нынче популярна в курилках пропагандистов и московских гостиных их покровителей - просто Красовский озвучил это публично.

Теперь на него спустят всех собак. Во-первых, он выступит в роли громоотвода. Если назрела показательная порка зазвездившейся медийной обслуги - то пусть это будет Красовский, его не жалко. Во-вторых, это удобный повод для показной добродетели. Кейс Красовского здесь напоминает кейс Майло Яннопулоса - британского гея, который пытался быть голосом альт-райтов и когда-то звучал из каждого право-консервативного утюга. Он годами выступал в роли медийного enfant terrible, но стоило ему ляпнуть что-то про секс с детьми - тут по щелчку пальцев его отменили все бывшие коллеги. Но погодите, а может его столько лет и держали в том числе ради того, чтобы в какой-то момент отписать от движа с формулировкой "мы хорошие, такую мразь не держим"? Вот и с Красовским так: показательно выкидывая его на мороз российская пропаганда пытается отмыть себя от людоедство. Дескать, смотрите, "такие жуткие вещи у нас говорить нельзя".

Забавно, что Красовский при всей своей гадливости человек неглупый. Интересно, каково ему теперь осознавать, что все эти годы ему давали распушить павлиний хвост вовсе не по причине его неземной красоты, а только потому что этот хвост - мишень заметная да и тельце в итоге в суп сойдет?

Дмитрий Травин:

Пропагандист RT Антон Красовский заявил в эфире, что надо топить и жечь украинских детей. Когда Маргарита Симонян его уволила за эти дикие и омерзительные (как сама она сказала) фразы, он вдруг заявил, что его «понесло» и слова, мол, вырвались ненамеренно.

На самом деле трудно поверить в то, что говорит Красовский. Я много раз бывал в эфире, много раз читал лекции, и никогда у меня не «несло». Случается, конечно, что начинаешь говорить вдруг не совсем то, что планировал в начале выступления, но каждый раз при этом четко осознаешь, что конкретно «выдаешь» аудитории. И у любого опытного лектора, журналиста или даже пропагандиста дело обстоит именно так. Красовский не похож на психически неуравновешенного человека, который вдруг теряет над собой контроль. Такой человек не сделал бы карьеры. Красовский же до сих пор всегда совершал именно то, что ему выгодно, а не то, куда его «несет». Вся его карьера показывает, что он может пропагандировать либеральные ценности, а может – убийства: лишь бы это приносило хороший доход.

Думается, дело вот в чем. Сегодня стало можно публично говорить то, что раньше еще считалось преступным. И опыт показал, что, пробуждая, самые омерзительные чувства в массовой аудитории, тот или иной оратор становится все более популярным. А популярность легко конвертируется во власть (для политиков) или в деньги (для журналистов и «аналитиков»). Причем сливки снимают обычно те, кто первыми успели сказать какую-то мерзость. Ведь даже грязь и мерзость аудитории постепенно надоедают (особенно той невзыскательной, на которую работают люди типа Красовского). Наш «герой» сознательно «повышал градус» своих выступлений, но в данном случае ошибся и перешел за ту грань, которая допустима даже в таком отвратительной политической системе, как наша нынешняя. Вполне возможно, что через год-другой о желательности массовых убийств таким людям как Красовский разрешат говорить открыто, но сегодня это еще не допускается. Впрочем, сильно Красовский не пострадает. У нас «закон» наказывает совершенно иных людей.

Дмитрий Анисимов:

Честно говоря, когда я услышал дикий спич Антона Красовского о том, что необходимо топить и сжигать детей, я не придал этому особого значения, поскольку самая безумная пропаганда ненависти в СМИ режима и его певцов давно стала рутиной. К тому же известно, что Красовский старается ввиду своих личных качеств и бэкграунда выделиться эпатажем даже на этом людоедском фоне, не стесняясь никаких слов. Он давно продал свою жизнь и талант служению Сатане и выпрыгивает в этом из штанов, стараясь быть первым учеником, убеждая себя и окружающих в правильности сделанного выбора.

Любопытнее наблюдать реакцию Симоньян, назвавшую слова Красовского омерзительными, и остановившую с ним сотрудничество, а раньше она, что не знала, чем занимается топ-менеджер RT? Не слышала призыва топить протестующих в Мойке и не видела счастливых кружочков в Телеграм с радостными танцами Красовского в связи с бомбёжками ? Я вот слышал и видел, хотя пристального за его «творчеством» не слежу.

Не удивлюсь, что если всё это дешёвый спектакль и чтя-то попытка обелить себя на фоне Красовского. На «откровенного ЛГБТ-шника» и «извращенца» уже возбудились различные государевы мужи и тётки, уловив дуновение ветра. Если Красовский столкнётся с силовыми органами режима, который он воспевал, что же, в этом будет элемент воздаяния, хотя я ему этого не желаю. Но, думаю, никто не удивится, если «всё осознавший» Красовский через месяц или два снова будет прижат к щедрой пропагандистской груди и продолжит плевать ядом.

Алексей Лапшин:

Фальшивое возмущение кремлёвских пропагандистов и прочих представителей режима очередным людоедским высказыванием Антона Красовского. Очень захотелось показаться "хорошими" на фоне якобы совсем невменяемого коллеги. Давно не играли в гуманизм. Однако такой Красовский и стал возможен в атмосфере совершенно безбашенной пропаганды ненависти, нетерпимости, разрушения. То, что его сейчас одернули и решили изобразить праведный гнев, может свидетельствовать о попытке отмежеваться от наиболее агрессивной, одиозной части агитпропа. Возможно, начинают рассматриваться пути отступления на идеологическом фронте. В любом случае, делать какие-то качественные различия между Красовским и Симоньян (конкретный и собирательный образ) абсолютно не верно.

Игорь Царейкин:

Формулировка про «крокодиловы слезы» не отражает сути происходящего. Чистой воды Кафка. Столько лет пестовать и лелеять «науку ненависти», а теперь удивляться. Все отличие Красовского от «возмущенных и негодующих» лишь в одном. Он дошел до последней буквы алфавита, они - до середины/второй половины.

Олег Лекманов:

Биография А. Красовского - это просто идеальный сюжет для короткометражного художественного фильма о сначала нравственном, а потом и физическом падении нарциссического истерика и предателя в тоталитарном государстве. Короткометражного - потому что уж настолько всё наглядно и дидактично в итоге получилось, что даже скучно.

Хочу, впрочем, заметить, что сегодняшние пламенные обличители Красовского (Симоньян, Бастрыкин) ничем не лучше, а, может быть, и хуже обличаемого. Он хоть тяжело больным людям в прошлом помогал, а за этими, насколько я знаю, ничего, кроме гнусностей не числится.

Анна Старобинец:

С изумлением вижу в ленте вопросы: «Если уж Красовский извиняется за свое предложение топить украинских детей - то почему не собственно перед детьми, а перед Симоньян и RT?» или «Почему людоеды вдруг набросились на своего же людоеда за типичное людоедское высказывание?» или «Лукьяненко же такой хороший писатель, как он мог?». Ну народ, ну вы чо? Какие дети? Какое типичное? (какой писатель?..)

Проблема Красовского в том, что он нарушил главный принцип корпоративной этики людоедов. Согласно этой этике нутряное темное зло должно быть непременно покрыто светлой, гнилостно-сладенькой глазурью добра (причем добром этим в первую очередь требуется вымазать малых сих, особенно детей). Ну, мы ж добро с кулаками! И тут Красовский вдруг [брякнул] без всякой глазури, и прямо рядом с кодовым словом «дети» возникли неприкрытые кулаки с камнями и без добра - садистская агрессия, чистое зло, которое, конечно, есть там под глазурью у всех, но ведь нельзя же эту черную начинку на простых обывателей вот так вот просто выплевывать. Дичь какая-то!

И в этом смысле великий писатель-гуманист земли русской Лукьяненко выступил как раз в рамках корпоративных стандартов: зачем же нам топить украинских детей? Не по-людски это. Есть же розги! Мы можем просто побить украинских детей, чтобы они поняли, что Россия - не оккупант, а их новая любимая родина. Вот это по-нашему, по-доброму с кулаками.

Вот и Красовского теперь свои же в лучах добра лупят розгами. Показательная публичная порка. Потому что снаружи пусть всегда будет солнце - а мрак при себе нужно держать и без спросу в эфир не выплескивать.

Вадим Чекунов:

Одно непонятным остается - почему "за кадром" народного возмущения остался гость студии, писатель Лукьяненко. Который проблямкал что-то вроде "да надо по-другому, пороть надо" и спокойно остался дальше в студии разговоры разговаривать. Который не спросил ведущего, не [обезумел] ли тот напрочь. Который не сказал ведущему кто он есть после таких заявлений.

Сидел, лоснился да необъятным задом студийный стульчик давил, до конца этой гнусной во всех смыслах передачи.

Анна Ганжа:

меня больше удивил не Красовский, а его собеседник фантаст Лукьяненко. Услышав то, что он услышал, он фальшиво и напряженно засмеялся. В Z-cреде, выросшей из желтой журналистики, любят слово "эпатаж", которое вместе со словом "пресса" очерчивает место "аморального". Но более показателен рассказ самого Лукьяненко, предшествовавший реакции Красовского. Фантаст Лукьяненко говорит, что встречал "настоящих по виду наших русских детей, говорящих по русски". За этим утверждением стоит целая идеология, не менее опасная и безумная, чем упражнения в спонтанности журналиста-герменевта, пытающегося понимать идеологические нисходящие миазмы лучше, чем они понимают себя сами. Только представьте - ходит по Карпатам усатый круглый человек и проницательным взглядом пронзает кучки играющих детей, сортируя их по степени русскости

Дарья Костенко:

И кстати, Лукьяненко в том самом интервью, к примеру, говорит, что:

украинские пожилые женщины отдавали бы похоронные накопления за возможность быть изнасилованными русскими солдатами;

-Украины как страны не должно существовать;

-Карпаты "засраны" отвратительными домами местных жителей.

Украинских детей, Лукьяненко, впрочем, предлагает не сжגוать, а "милосердно" пороть розгами и "перевоспитывать".

Они там все фашисты. Они все думают примерно так, как и Красовский. И выдают это в эфир.

Именно поэтому ни выпускающие редактора, ни монтажеры, ни Сергей Лукьяненко во время того самого интервью - никто не сказал Красовскому: ты что, мужик, совсем головой поехал?

Фарид Бектемиров:

Кстати, напомню, а то некоторые, видимо, забыли, что сам Лукьяненко призывал "давить Украину безжалостно и любыми способами" ещё в 2014 году, когда даже Красовский считался каким-никаким либералом

Тем временем, за Красовского уже стали заступаться многие единомышленники.

Игорь Молотов:

Антон раздражал многих, эти многие только и ждали, когда он оступится и даст повод для травли. И тут - такая удача - Антон несет ахинею про детей. Уверен, что большинство тех, которые с делом прикладывают булыжники к его голове, меньше всего думают о детях.

Сам виноват, безусловно, но это коллективное линчевание не есть хороший сигнал.

Марина Ахмедова:

Не знакома с этим человеком, но ни секунды не сомневаюсь в том, что никаких детей бы он не топил, приказов таких не отдавал и, может, ещё первым побежал бы спасать ребёночка.

Дмитрий Стешин:

Заступлюсь за Красовского. Нельзя просто так взять и выкинуть человека, который немало сделал на своем месте для СВО и Донбасса. Очень тяжело отличаться от НИХ, от той нежити, с которой мы воюем. Тяжело быть честными и милосердными, контролировать свое озверение, держать его в рамках человеческих норм и Божьих заповодей. Такое Господь нам дал испытание. И забивать камнями оступившегося, привязав его пищевой пленкой к бульварной акации... мы все-таки не в Киеве и не во Львове. Мы другие. Думаю, Антон вчера это понял окончательно, ему объяснили.

Да и его "увольнение" пока отнюдь не кажется очевидным.

Александр Невзоров:

Сейчас начнётся бутафорская движуха, смешная симуляция «расследования». Красовского пожурят и может быть, даже накажут недельным путешествием на двухместной яхте с волочковой. (Что, несомненно, крайне жестоко.)

Примечательно, что бранить и журить красовского, будут те самые люди, что уже убили бомбежками и прямыми расстрелами 476 украинских детей.

Фёдор Крашенинников:

Если серьезно, то я не верю в реальную расправу над Красовским. Через пару месяцев, а то и раньше, вернется в эфир.

Алина Витухновская:

Воспринимать увольнение Красовского как "благую весть" или даже как признак вменяемости Симоньян - наивность.

Красовский мыслит ровно также как весь росагитпроп. Он озвучивает то, что другие хотят, но еще боятся проговаривать.

Это как с дугинским "убивать, убивать, убивать!" сначала думали, что "философа" понесло", а оказалось, что это программа. Считайте, уволили, чтоб не разбалтывал "спецоперационные" тайны.