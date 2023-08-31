Из храма под Петербургом украли частицу мощей Николая чудотворца

Из храма Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске под Санкт-Петербургом украли частицу мощей святителя Николая Чудотворца. Подозреваемую в краже задержали и отправили на допрос.

По данным телеграм-канала "База", кража, вероятно, была спланирована.

База сообщает, что утром в четверг к храму подъехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца. В церкви лежат несколько разных мощей, и прихожане иногда просят вынести их для молитвы.

Когда мощи вынесли, женщина помолилась, перекрестилась, а затем забрала реликвию, села в машину и уехала. По словам очевидцев, она была пассажиром, автомобиль вёл кто-то другой.

Мотивы и другие подробности пока неизвестны.