Из интернет-ресурсов певца Сергея Лазарева пропал клип "Так красиво"

Из интернет-ресурсов российского певца Сергея Лазарева – ютьюб-канала и сайта – пропал клип на песню "Так красиво", вышедший в 2017 году. Внимание на это обратил телеграм-канал "Подъём".

Днём ранее районный суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на полмиллиона рублей музыкальный канал Avia TV по делу о пропаганде ЛГБТ после выхода в эфире клипа Лазарева.

В административном протоколе, опубликованном пресс-службой судов Петербурга, говорилось, что в клипе показаны "кисти рук, ласкающие друг друга", что расценивается как "взаимодействие лиц, транслирующих свои гомосексуальные предпочтения".

Клип опубликован с пометкой для аудитории старше 18 лет. В нём снялись несколько гомосексуальных и гетеросексуальных пар разных возрастов, а также семьи с маленькими детьми на руках. В ролике люди обнимаются, целуются и держатся за руки.

30 ноября Верховный суд России по иску министерства юстиции принял решение о запрете несуществующего международного движения ЛГБТ и признании его экстремистским.

Признание в России той или иной организации экстремистской означает помимо прочего запрет на демонстрацию её символики, а любая не отрицательная оценка может трактоваться как оправдание экстремизма или призывы к осуществлению экстремистской деятельности. За участие в деятельности экстремистской организации её создатель или руководитель может получить до 10 лет лишения свободы, а участники – до шести лет.

Поскольку "международного общественного движения ЛГБТ" в России нет, то неясно, каких организаций и как именно коснется запрет на его деятельность. Некоторые юристы, например, не исключают риски для посетителей гей- и лесби-клубов.

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