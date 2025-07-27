Из Москвы в Пхеньян вылетел первый прямой авиарейс

В воскресенье из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой авиарейс из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян. Рейс осуществляет авиакомпания Nordwind на самолёте "Боинг-777", сообщает агентство ТАСС. Обратный рейс запланирован на 29 июля.

Росавиация выдала компании допуск на полёты в КНДР в начале июля. Сообщается, что полёты по маршруту Москва-Пхеньян и обратно будут осуществляться один раз в месяц "для формирования устойчивого спроса и загрузки авиарейсов".

Между Владивостоком и Пхеньяном также существуют прямые рейсы, но их выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo, причём билеты продаются только в рамках экскурсионного тура в Северную Корею.

27 июля - годовщина вступления в силу перемирия между Северной и Южной Кореей в 1953 году, завершившего длившуюся три года Корейскую войну. В КНДР этот день отмечают как "день победы", северокорейский лидер Ким Чен Ын принял участие в праздничных мероприятиях, в ходе которых упомянул и о России, заявив, что она участвует в "антиимпериалистической борьбе". Северокорейские солдаты принимали участие в боях на стороне России против украинских войск в Курской области.

В прошлом году Россия и Северная Корея возобновили регулярное пассажирское железнодорожное сообщение, приостановленное в 2020 году из-за пандемии.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году страны ЕС, США и ряд других стран в рамках санкций против России прервали прямое авиасообщение с ней. В частности в Европу можно добраться только с пересадкой в третьих странах - как правило это Турция, Объединённые арабские эмираты или Азербайджан.

Северная Корея открыто поддержала российское вторжение в Украину и заключила с Россией договор о стратегическом партнёрстве, по сути - о военном союзе.