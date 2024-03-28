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Из Мурманской области в сторону Украины вылетели Ту-95МС

Дальние бомбардировщики Ту-95МС
Дальние бомбардировщики Ту-95МС

В Украине в ночь на пятницу Воздушные силы зафиксировали в России активность четырёх бомбардировщиков Ту-95МС, взлетевших с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Об этом сообщает "Украинская правда". Самолёты летят в юго-восточном направлении.

Силы обороны юга Украины сообщили, что в акваторию Черного моря после длительного перерыва вышла ракетная субмарина. Есть вероятность, что на её борту находятся до четырёх крылатых ракет типа "Калибр".

"Уровень ракетной опасности очень высокий! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие, не пренебрегайте собственной безопасностью!", - призывают сограждан Силы обороны юга Украины.

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