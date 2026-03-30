Из музея под Пармой похищены картины Ренуара, Сезанна и Матисса

В Италии из частного музея Фонда Маньяни-Рокка под Пармой похищены картины Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна и Анри Матисса стоимостью в несколько миллионов евро.

Четверо злоумышленников в масках проникли в музей, расположенный на вилле, 22 марта. Известно об этом стало только сейчас.

Среди похищенных картин – работа Ренуара "Рыбы", "Натюрморт с черешней" Сезанна и акварель Матисса "Одалиска на террасе". Кража, по данным итальянских СМИ, заняла около трёх минут. После того, как на вилле сработала сигнализация, воры покинули место преступления и скрылись.

Стоимость похищенного оценивается как минимум в девять миллионов евро — только "Рыбы" Ренуара стоят не менее шести миллионов евро, отмечает Би-би-си.

Фонд Маньяни-Рокка основан в 1984 году после смерти композитора и коллекционера искусства Луиджи Маньяни. Музей расположен на вилле, принадлежащей семье Маньяни.