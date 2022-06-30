Из оккупированного Россией Бердянска вышло первое торговое судно

Из порта захваченного российскими войсками Бердянска на юге Украины вышло первое судно с зерном. Об этом сообщил глава назначенной Россией администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"7 тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", - написал он в телеграме. В какие именно "дружественные страны" планируется доставить зерно, глава оккупационной российской администрации не уточнил. Позднее Балицкий удалил из своего сообщения второе предложение, где содержались сведения о количестве зерна и пунктах, куда его перевозят.



По словам Балицкого, безопасность сухогруза обеспечивается "кораблями и катерами Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота".

Бердянск находится под контролем российских военных с конца февраля. В конце апреля украинские власти решили закрыть городской порт, а также порты оккупированных Мариуполя, Херсона и Скадовска.

Министерство обороны России утверждало, что украинские силы заминировали порты, а российские войска занимаются их разминированием. В начале и конце июня в порту Бердянска произошли взрывы, которые связывали с работами по разминированию.

В середине июня назначенные Россией власти Бердянска сообщали, что порт готов к работе, так как его инфраструктуру полностью восстановили.

На днях первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.

Би-би-си опубликовала расследование, в котором утверждается, что российские войска в Украине систематически воруют зерно и другие продукты у фермеров и местных жителей. Издание проанализировало спутниковые снимки и пообщалось с украинскими фермерами.