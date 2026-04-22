Из проекта санкционного списка ЕС пропал глава ФИДЕ Дворкович

Из проекта санкционного списка Евросоюза пропали президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ), бывший вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович и президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Это выяснила "Система", расследовательский проект Радио Свобода и Настояшего Времени. Полная версия документа есть в распоряжении расследователей.

Журналисты изучили новый проект 20-го пакета санкций Евросоюза и выяснили, что он отличается от версии, согласованной 6 февраля.

Новый документ датирован 27 февраля 2026 года. Этот пакет сегодня предварительно согласовали постоянные представители стран-членов при Евросоюзе в ходе встречи на Кипре. По словам источника "Системы" в Брюсселе, окончательное утверждение этого списка должно состояться в четверг, 23 апреля.

Аркадий Дворкович в начале февраля этого года попал в проект санкционного пакета c пояснением, что он "публично поддержал аннексию Крыма и назвал оккупированные украинские города "новыми территориями" Российской Федерации". Также упоминалось, что он является членом попечительского совета Федерации шахмат России, которая проводила турниры на занятых российской армией украинских территориях.

Украина уже включала его в свои санкции. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявлял, что и ЕС введет против него санкции, "если Венгрия не проявит слишком много активности и принципиальности".

Станислава Позднякова включали в проект санкций как поддержавшего российское вторжение в Украину и одобрившего мобилизацию российских атлетов для участия в войне. Также в старой версии санкционного списка упоминалось, что ОКР под руководством Позднякова принял решение о включении спортивных организаций из оккупированных Россией регионов Украины, а сам Поздняков является подполковником вооружённых сил России.

В новом списке "Системе" не удалось найти еще одного спортивного функционера, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. Ранее его хотели включить в санкционный список за публичную поддержку войны, нарративов Кремля и усилий, которые Россия предпринимает для оправдания агрессии против Украины.

В обновленной версии пакета санкций появились несколько новых имен, в том числе, два человека, которых Евросоюз обвиняет в прокремлевской пропаганде "милитаризма" и "патриотизма" среди детей на не подконтрольных Киеву территориях Украины. Один из них – Михаил Шмойлов, гендиректор подмосковного оздоровительного центра "Снегири, который принадлежит Управделами Президента.

Шмойлов в сотрудничестве с КПРФ организует поездки украинских детей в "Снегири", где с ними проводят занятия по "патриотическому воспитанию и военной подготовке". На юрлицо, которому принадлежат "Снегири", также будут наложены санкции.

В санкционный список попал и руководитель спортивно-патриотической программы "Юный Витязь" Олег Овчаренко. Под его руководством в детском лагере "Красный десант" в Ростовской области проходят занятия по боевой подготовке, включая навыки стрельбы, рукопашный бой, управление дронами.

В лагере имитируется выполнение "боевых задач", которые вдохновлены российским опытом в так называемой СВО, утверждают авторы документа. В программе "Юный Витязь", в том числе, принимают участие несовершеннолетние украинцы из занятого Россией Луганска, а одна из смен проводилась в аннексированном Крыму.