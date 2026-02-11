Из России уехал драматург Дмитрий Ретих. Ему угрожали делом о госизмене

Драматург Дмитрий Ретих покинул Россиию после четырех административных арестов и угрозы возбудить против него дело по статье о госизмене. Об этом сообщает "Первый отдел".

По данным правозащитного проекта, Ретиха впервые задержали 20 июня 2025 года в центре Москвы – во время допроса сотрудников Центра "Э" интересовала короткая переписка 2023 года с аккаунтом, якобы связанным с "Русским добровольческим корпусом" (РДК). После этого драматурга поместили в изолятор, а затем суд назначил ему административный арест. По какой именно статье на него была составлен протокол, не уточняется.

Затем к Ретиху применили практику так называемых "карусельных арестов" – его задерживали на выходе из спецприемника, после чего суд выносил решение о новом аресте. Всего драматурга арестовывали четыре раза.

После третьего ареста Ретиха доставили на допрос в Следственный комитет. По данным "Первого отдела", к тому моменту в документах появились новые формулировки: физическое участие в деятельности РДК и выполнение "террористических заданий" на территории России. Ретих также рассказал правозащитникам, что ему напрямую угрожали возбуждением уголовного дела по статье о госизмене.

Драматург смог покинуть Россию после отбывания четвертого ареста. "Я уехал с одним шопером – документы и несколько личных вещей. Все остальное осталось в России", – передает слова Ретиха "Первый отдел".