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Из России уехал известный художник Сергей Ёлкин

Карикатура Сергея Ёлкина для Радио Свобода

Художник Сергей Ёлкин уехал из России. Об этом популярный карикатурист сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", - написал Ёлкин.

Одна из последних карикатур Ёлкина
Одна из последних карикатур Ёлкина
  • Сергей Ёлкин, известный российский художник и архитектор. С 1999 года работает профессиональным карикатуристом. Большинство его карикатур посвящены политике, экономике и социальным проблемам. Ёлкин рисует политические карикатуры для многих изданий, в том числе много лет сотрудничает с Радио Свобода и Deutsche Welle.

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