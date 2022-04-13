Из России уехал известный художник Сергей Ёлкин

Художник Сергей Ёлкин уехал из России. Об этом популярный карикатурист сообщил на своей странице в фейсбуке.

"Все же я уехал из России. Пограничник-таможенник не хотели отпускать меня как Лао Цзы. Но я теперь в Болгарии. Будущее туманно", - написал Ёлкин.