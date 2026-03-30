Из России выдворят второго секретаря посольства Великобритании Янсе Джерардуса по подозрению в разведдеятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра ФСБ.

"ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", – цитирует заявление ФСБ российское государственное информагентство.

Спецслужба утверждает, что Джерардус указал недостоверные данные при получении визы. В связи с этим его лишили дипломатической аккредитации и постановили покинуть страну в течение двух недель.

МИД России заявил временному поверенному Британии в России Дейни Долакии протест. ФСБ призвал россиян воздержаться от контактов с британскими дипломатами под угрозой уголовной ответственности.

Британский МИД пока не комментировал сообщения о выдворении своего сотрудника.

В последний раз МИД России отзывал аккредитацию сотрудника посольства Великобритании в Москве в середине января 2026 года – также по подозрениям в связях с британскими спецслужбами".



