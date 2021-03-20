Бесправные люди. Участников акций протеста высылают из России

Российские силовики вынуждают покидать Россию участников зимних протестных митингов в поддержку политика Алексея Навального, которые не имеют российского гражданства. Им аннулируют документы, которые дают право на проживание в России, запрещают въезд в страну, несмотря на наличие супруга и детей, а иногда даже угрожают уголовным преследованием.

Телеканал Настоящее Время собрал несколько историй живущих в России иностранцев, которые выходили на протесты в поддержку Навального и столкнулись после этого с репрессиями.

"Не подозревал, что могут быть последствия. Если б знал – ни за что не пошел"

Артем – гражданин Украины, недавно его депортировали из России за участие в митинге в Москве 23 января и запретили въезд в страну на срок в 99 лет. Сейчас молодой человек живет в гостинице рядом с киевским аэропортом Борисполь, но не теряет надежды вернуться в Москву, к семье. Решение о депортации он собирается обжаловать, но признается, что на успех сильно не рассчитывает.

"Внезапно так получилось, мне пришлось приехать сюда из Москвы. В Киеве у меня нет ни родственников, ни друзей", – рассказывает он.

судья за 15 минут состряпала дело, и меня тут же увезли в спецприемник

Артем жил в России последние 14 лет. Там живет вся его семья, граждане РФ. Он признает, что из-за пандемии вовремя не продлил в ФМС разрешение на пребывание в России. Обычно за такое правонарушение мигрантам просто выписывают штраф. Но, как выяснилось, в отношении участников протестных митингов закон работает иначе, и это выяснилось сразу после того, как Артема задержали и оштрафовали за участие в протестах.

"Когда я выходил из Преображенского суда, меня сразу же задержали сотрудники полиции и отвезли уже в другой суд, Мосгорсуд. Там я узнал, что меня обвиняют в том, что я нарушил миграционный закон. Арестовали на три недели: судья за 15 минут состряпала дело, и меня тут же увезли в спецприемник Сахарово. Лишили возможности и позвонить, и пообщаться, и даже забрать свои личные вещи", – рассказывает Артем.

Молодой человек говорит, что жалеет об участии в митинге.

"Я просто решил поддержать людей и пройтись вместе с людьми. Там были у меня знакомые, – говорит он. – Но я никак не подозревал, что могут быть такие последствия. Естественно, если бы я знал, то я бы туда ни за что не пошел".

"Навальный рисковал жизнью ради нас, ради будущего моих детей"

Марк Чеботарь – гражданин Молдовы и еще один участник протестного митинга в поддержку Алексея Навального. Последние 10 лет он жил в российском Геленджике, недалеко от места, где Навальный и его соратники нашли "дворец Путина". Марк говорит, что выйти на митинг его побудило не только расследование, но и вся история с отравлением Навального и его последующим возвращением в Россию, арестом и отправкой в колонию.

он, рискуя жизнью, вернулся в Россию. И этот факт не давал мне покоя

"Он рисковал своей жизнью ради нас, ради нашего будущего, будущего моих же детей, – эмоционально говорит Чеботарь. – Его пытались убить, почти убили. Но он, рискуя жизнью, вернулся в Россию. И именно этот факт не давал мне покоя".

На митинге в Геленджике Марка задержали и признали виновным в административном правонарушении, он заплатил штраф. Но потом, как и в случае с украинцем Артемом, его вызвал глава местного отделения ФМС и сообщил, что он должен покинуть Россию.

"Он вручил мне уведомление о депортации и о запрете на въезд сроком на пять лет, а также об аннулировании моего вида на жительство", – рассказывает Марк. По его словам, его обвинили в угрозе конституционному строю России и обязали срочно уехать. Теперь Чеботарь живет у родственников в селе Бируница в Молдове и общаться с собственной семьей, женой и двумя дочерьми, может только по видеосвязи. Дочки уже готовы ехать к папе в Молдову: других вариантов встречи российские власти семье не оставили.

"Сейчас я сижу на карантине, работы хватает. Вот огород: там пока здесь ничего не посажено", – рассказывает Чеботарь о своей молдавской жизни.

"Решение об аннулировании вида на жительство было искренним удивлением"

Схожая история и у гражданина Кыргызстана Дениса Адоньева. Его задержали 23 января в Москве перед митингом на Пушкинской площади. Адоньев к тому моменту жил в Москве уже 11 лет: здесь он учился, женился на россиянке, воспитывает полуторагодовалого сына.

Денису запретили въезд в Россию на 40 лет

"Задержали, наверное, где-то в половину второго или в час дня, что-то такое. Вот тут автобусы стояли, поодаль, а мы вот тут с товарищем стояли", – рассказывает Денис. В отделении полиции он предъявил паспорт гражданина Кыргызстана и вид на жительство в России – этот документ недавно был аннулирован. Самому Денису запретили въезд в Россию на 40 лет.

"По мне принято решение об аннулировании вида на жительство. И это было искренним удивлением, – рассказывает Денис. – Ну а дальше все было очень просто. Я приехал, они мне выдали бумагу, в ней даже не стоит срок, что мне грозит, если я не выеду".

Что делать дальше – кыргызстанец пока не знает. Но говорит, что легального способа остаться в России у него просто нет.

"Мне пригрозили, что на меня заведут уголовное дело"

Гражданин Беларуси Руслан Хазин жил и работал в Санкт-Петербурге. Он не принимал участие в протестах в поддержку Навального. Но после выборов президента на родине в августе 2020 года поддерживал тех белорусов, которые протестовали в России у белорусского посольства против режима Лукашенко, и помогал обустроиться соотечественникам, которые бежали в Россию от репрессий.

"Вы уже совершили уголовное преступление". На вопрос: "Какое?" – посмеялись и сказали: "Мы придумаем"

"Ко мне приехали на работу сотрудники органов. Представились, что они работники уголовного розыска, ну и в течение двух часов продолжался опрос, в ходе которого мне было четко сказано, что мое нахождение в России нежелательно, – рассказывает Хазин. – И заявили, что если я в течение двух недель (потом выяснилось, что недели) не выеду на территорию Беларуси, то они меня вывезут туда сами".

Пропуск на работу Хазину после визитов силовиков немедленно заблокировали, а оперативники стали ежедневно ему звонить и напоминать, что уезжать из России нужно уже сейчас – иначе будет хуже, вспоминает Руслан.

"Ну и в России мне пригрозили тем, что на меня заведут уголовное дело. Они сказали, что "Вы уже совершили уголовное преступление". На вопрос: "Какое?" – посмеялись и сказали: "Мы придумаем", – рассказывает Хазин.

Руслан был уверен, что в Беларуси его ждет тюрьма. Поэтому из России он выехал не на родину, а в Польшу. Сейчас Хазин живет в городке Мысловице недалеко от города Катовице.

"Лишать права на проживание за митинги – ноу-хау последних месяцев"

Юристы и правозащитники, которые защищают права трудовых мигрантов в России, говорят, что у тех иностранцев, кому силовики вручили предписание о депортации, шансов выиграть апелляцию в российских судах нет. Как правило, в предписании о депортации содержится формулировка о том, что иностранец "представляет угрозу конституционному строю РФ", а она значит, что такими делами занимается ФСБ, говорит Роза Магомедова, которая работает в организации "Мемориала" "Миграция и право".

"Они ссылаются на норму закона, а конкретно ничего не расписывают. А если мы будем обращаться с апелляцией – они так же сошлются на эту норму закона, но что он сделал, этот гражданин, так и не напишут", – говорит правозащитница, по словам которой, лишать права на проживание в России за митинги – "ноу-хау последних месяцев".

Мигранты – это самая уязвимая группа

По мнению Магомедовой, аннулирование ВНЖ у иностранцев, которые принимали участие в протестах, а также их высылка из России – это еще один способ давления властей на несогласных.

"Мигранты – это самая уязвимая группа. Если у человека не будет документов, подтверждающих легальность его нахождения в РФ, с ним можно сделать все что хочешь. Выдворение, до двух лет содержания в ЦВС (Центр временного содержания иностранных граждан), где условия хуже, чем в СИЗО, – перечисляет Магомедова. – Эти люди бесправны".

В Госдуме РФ есть специальная комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Ее председатель, депутат Евгений Федоров, говорит, что любого участника даже мирной акции протеста без российского гражданства нужно высылать из страны.

"Какая разница, мирная или не мирная акция? Мирная – это значит никого не убивают. Они не должны нарушать закон! Это вопрос национальной безопасности, их не должно быть в пределах РФ, если они готовы таким образом воздействовать на политическую ситуацию в стране", – считает депутат.

Сколько человек были вынуждены покинуть Россию после митингов, которые прошли зимой, подсчитать трудно. Мигрантам приходится уезжать, даже если Россия давно стала для них домом.

Оригинал этого репортажа на сайте телеканала "Настоящее время"