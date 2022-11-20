Из сгоревшего здания в центре Москвы извлечены тела пятерых погибших 

Из-под завалов сгоревшего здания в центре Москвы извлечены тела пятерых погибших, сообщили в Главном управлении столичного МЧС. Семь человек удалось спасти.

В воскресенье днём в двухэтажном кирпичном здании в районе Каланчёвской площади ("площадь трёх вокзалов") произошёл крупный пожар. Сообщалось, что в загоревшихся помещениях размещались магазин мебели и светильников, а также склад магазина цветов. Общая площадь возгорания составила 2500 квадратных метров.

В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники, включая три вертолёта и пожарный поезд. Тем не менее, с огнём не удавалось справиться более пяти часов, в результате чего в здании полностью выгорели и рухнули перекрытия между этажами.

В ГУ МЧС в качестве возможных причин возгорания назвали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.