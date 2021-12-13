Из шахты "Листвяжная" подняли тело последнего погибшего

Горноспасатели подняли из шахты "Листвяжная" тело последнего погибшего в аварии 25 ноября. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Поисковая операция завершена. Она несколько раз приостанавливалась из-за высокого уровня метана.

В результате аварии погиб 51 человек, в том числе – пять горноспасателей. Предварительная причина – взрыв метана. 7 декабря из шахты достали тела 13 горняков. Спасатели за время работ провели разведку горных выработок аварийного участка шахты протяженностью более 40 километров. Сотрудники МЧС продолжат работы по восстановлению вентиляционной шахты и постройке взрывоустойчивых перемычек.

Выжившие шахтёры рассказали "Медузе" (включена в реестр СМИ-иноагентов), что за две недели до взрыва на шахте завалило вентиляционный штрек, из-за чего начала расти концентрация метана. Несмотря на то, что содержание газа доходило до 20-30 процентов, работы в шахте не остановили.

Суд Кемерова арестовал пятерых подозреваемых по факту взрыва на шахте. Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасименок и два сотрудника Ростехнадзора. Всем им грозит до семи лет лишения свободы за нарушение правил безопасности на шахте и халатность.

По данным Ростехнадзора, в этом году на шахте "Листвяжная" проведено 127 проверок, в итоге работу приостанавливали девять раз из-за 914 выявленных нарушений. Последняя проверка на взорвавшемся штреке якобы проводилась накануне трагедии, 24 ноября. По данным следствия, на самом деле её не было, а надзорные органы просто составили акты.