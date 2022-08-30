Из Сирии в Новороссийск предположительно доставили С-300

В порту Новороссийска разгружают судно "SPARTA II", принадлежащее подконтрольной российскому Министерству обороны компании "Оборонлогистика" и предположительно доставившее из Сирии российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Из-за того, что Турция пропустила судно через Босфорский пролив, в понедельник МИД Украины вручил "вербальную ноту" об "озабоченности" этим фактом вызванному в ведомство послу Турции.

Спутниковые снимки Planet.com за 28 и 29 августа показывают процесс разгрузки.

О том, что Россия вывезла из Сирии батарею С-300 из района сирийского города Масьяф в провинции Хама, стало известно благодаря всё тем же спутниковым снимкам. Эти установки были переданы Россией президенту Сирии Башару Асаду в 2018 году.

20 августа "SPARTA II" вышла из Тартуса, 24-го прошла Босфор, а 27-го числа пришвартовалась в порту Новороссийска. Для российских (и украинских) военных кораблей проход через Босфор был закрыт Турцией 1 марта – власти этой страны считают происходящее в Украине войной в сопредельных странах, а конвенция Монтрё позволяет ей в этом случае ограничивать проход через пролив военных кораблей воюющих сторон. Закрыть проход гражданским судам, даже перевозящим военные грузы, Турция не может.

О таком же рейсе "SPARTA II" агентство Bloomberg сообщало 9 августа. По данным Bloomberg, тогда на борту судна также была военная техника. В начале мая США ввели санкции против "Оборонлогистики" и еще против нескольких российских компаний, занимающихся морскими перевозками для Минобороны России.