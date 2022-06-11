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​​​​​​​Из СИЗО "Кресты" пропал священник, обвиняемый в фейках об армии

В СИЗО "Кресты"

Священник Иоанн Курмояров, арестованный 7 июня по статье о так называемых фейках о российской армии, пропал из петербургского СИЗО "Кресты". Об этом адвокат священника Леонид Крикун сообщил "ОВД-Инфо".

По словам адвоката, он пришел в СИЗО на встречу со своим подзащитным, но сотрудники бюро пропусков заявили, что Курмоярова в "Крестах" нет. Адвокату порекомендовали обратиться в изолятор временного содержания, но и там Курмоярова не оказалось. Крикун опасается, что на священника могли оказывать давление или применять к нему насилие.

Иоанн Курмояров служил в Русской православной церкви в сане иеромонаха, был священником Новосибирской епархии. В 2020 году он в своих соцсетях раскритиковал главный храм Вооружённых сил РФ, построенный Минобороны. После этого церковь запретила его в служении. В марте этого года Курмояров опубликовал в соцсетях видеоролик "Кто будет в аду, а кто в раю?" на тему войны России против Украины. "В раю оказываются "блаженны миротворцы", а те, кто развязал агрессию, не будут в раю, в аду вы будете", – сказал священник. Лингвисты, которые провели экспертизу видеозаписи, пришли к выводу, что Курмояров высказывает заведомо ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации, что является уголовно наказуемым деянием.

7 июня у отца Иоанна провели обыск и изъяли технику, иконы, деревянный крест и подрясник. Сам он был арестован и помещен в СИЗО до 6 августа; суд об определении меры пресечения проходил без участия адвоката.

По новой статье о фейках Иоанну Курмоярову может грозить до десяти лет лишения свободы.

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