Из спецприёмника не выпустили москвича, пытавшегося покинуть РФ

В Москве из спецприемника Сахарово не выпустили местного жителя Тимофея Руденко, который ранее был арестован после попытки уехать из России. Он отбывал там второй административный арест подряд. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на знакомую Руденко, которая встречала его у спецприемника.

Она позвонила в полицию и сообщила о похищении человека. По словам собеседницы "ОВД-Инфо", в спецприёмнике ей сказали, что Руденко вышел. В это время мимо неё проехали автомобили местной администрации и "Шкода Октавиа", за рулём которой был человек в маске. Сообщается, что ранее Руденко уже задерживали на территории спецприемника. Тогда его увозили на таком же автомобиле, а водитель также был в маске.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Руденко пять раз получал административный арест по статье о мелком хулиганстве. В 2023 году его арестовали в аэропорту "Жуковский" при попытке уехать из России в Кыргызстан. 2 июня Руденко уже задерживали на выходе из спецприемника в Сахарове. Тогда ему вновь назначили 10 суток ареста по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением полиции.

Мать Руденко связывает преследование её сына с его антивоенными публикациями в интернете. О каких именно материалах идёт речь, неизвестно. Руденко сообщал о том, что полицейские били его шокером и предлагали ему "искупить вину перед родиной", вступив в ЧВК "Вагнер".