Из томского университета студента отчислили за антивоенные акции

Студента Богдана Овчинникова отчислили из Томского политехнического университета за участие в антивоенных акциях. Об этом сообщил телеграм-канал "Улица Бархатная". В вузе заявляют, что студент нарушил общепринятые нормы поведения и правила внутреннего распорядка ТПУ.

Овчинников учился на первом курсе магистратуры и был задержан на одной из несогласованных акций. Впоследствии ему вменили статью о "дискредитации использования Вооруженных сил России".

В университете была проведена внутренняя проверка и 30 марта Овчинникова отчислили. В документе об отчислении, опубликованном телеграм-каналом, перечислены несколько пунктов внутреннего распорядка, которые якобы нарушил студент. В том числе значится пункт 3.6., в разделе "м" которого говорится: "организация, подстрекательство к противоправным действиям (акциям), в результате чего был нарушен учебный процесс, деятельность ТПУ в целом и его структурных подразделений, участие в таких действиях (акциях)".

Ранее стало известно, что Комиссия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рекомендовала сделать выговор 20 студентам, которые были задержаны на антивоенных акциях. В сообщении на сайте университета говорится, что 18 учащихся объяснили своё задержание "случайностью", ещё двое заявили о том, что участвовали в несогласованных акциях "в силу личных переживаний".