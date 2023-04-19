Из учебника убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси

Из российского школьного учебника "Окружающий мир" для учащихся четвёртых классов убраны несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси. На это обратило внимание издание "Медиазона".

Журналисты сравнили учебник, выпущенный издательством "Просвещение" в этом году, с его предыдущей версией - и выяснилось, что если в издании 2021 года князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто "в столице". Кроме того, если в предыдущем учебнике "после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь", а автором летописи "Повесть временных лет" значился "монах Киево-Печерского монастыря Нестор", то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, в котором жил и работал.

Журналисты "Медиазоны" также обратили внимание на то, что в учебнике по истории России для учеников шестого класса поменялась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 года в качестве этой даты значится 882 год, "когда Олег объединил Новгород и Киев", а в новой редакции - 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.

Изменения внесены на фоне войны России против Украины, столицей которой является Киев. В издательстве пока не комментировали эти изменения.