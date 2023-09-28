Из-за атаки РФ в Украине погиб человек – общее число жертв превысило 9700

В результате российской атаки на Украину погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской области Александр Прокудин.

По словам Прокудина, 41-летний херсонец получил смертельные ранения в собственном доме. Ещё одному, 27-летнему местному жителю, помощь оказали на месте.

Также Прокудин отметил, что ещё семь авиабомб сбросили в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях там уточняется.

Ночью российские войска атаковали Украину 44 беспилотниками "Шахед", сообщают ВоздушныеВ силы Украины. Сбить удалось 34 из них. Информации о погибших и пострадавших в сообщении нет.

По словам пресс-секретаря оперативного командования ВСУ "Юг" Натальи Гуменюк, ночью ПВО работала "фактически вдоль всего южного направления: в Одесской и в Николаевской областях, и выше − в центральных регионах".