Число погибших от "Мистера Сидра" выросло до 36, среди них – ребёнок

Количество отравившихся суррогатным алкогольным напитком "Мистер Сидр" выросло до 106 человек. 36 из них погибли, в том числе ребёнок. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам Мурашко, 19 пострадавших остаются в больницах. В начале июня напитком отравились жители нескольких регионов России, больше всего – в Ульяновской области. Роспотребнадзор поручил изъять "Мистер Сидр" из оборота.

Напиток производила самарская компания "Анди". Алкоголь продавали без документов, подтверждающих его происхождение, качество и безопасность, сообщил ульяновский отдел Роспотребнадзора. Учредитель компании 32-летний Анар Гусейнов арестован – пока на два месяца. На допросе он назвал массовое отравление россиян "несчастным случаем".

Эксперты МВД обнаружили в составе "Мистера Сидра" примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для здоровья человека. В ходе расследования полицейские установили, что спиртосодержащая жидкость была похищена со склада самарского МВД. Двое самарцев, подозреваемых в хищении, и сержант полиции, охранявший склад, были задержаны.