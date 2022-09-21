Из-за потепления поедающая мозг амёба продвигается на север

Из-за глобального потепления амёба Неглерия Фоулера, которая вызывает менингоэнцефалит, поражающий мозг и нервную систему, обнаружилась на севере США. Кроме США и Мексики, о заражении амёбным менингоэнцефалитом сообщали страны Европы, Ближнего Востока и Азии. В России это заболевание пока не фиксировалось.

Амёба живёт в пресной воде при температуре 30-46°С. В связи с потеплением условия для обитания амёбы в северных водоёмах становятся всё более подходящими. Также в жару люди чаще окунаются в реки, озёра и бассейны, что тоже повышает риск заражения. Кроме того, глобальное потепление приводит к учащению и усилению наводнений и засух, которые могут способствовать распространению патогенов на широкие территории.

Амёба попадает в организм человека через нос, откуда по обонятельному нерву проникает в мозг и поражает все его отделы. Случаи заражения относительно редки: за последние десять лет в США зарегистрировали 31 случай амёбного менингоэнцефалита – однако его летальность превышает 97%.

Летом 2022 года от амёбного менингоэнцефалита умерли 10-летний мальчик в американском штате Небраска, житель штата Миссури и 36-летний мужчина в Израиле. Ещё один известный заболевший – 13-летний подросток из Флориды – сейчас находится в реабилитационном центре, он без сознания, его тело парализовано, хотя отмечаются "подёргивания" пальцами.

Выявить амёбу в водоёме сложно, так как экспресс-теста на её присутствие в воде не существует. Также неясно, почему одни люди заболевают, а другие – нет, ведь в тёплых пресных водоёмах ежегодно купаются миллионы людей. Во избежание заражения необходимо следить, чтобы вода не попадала в нос – можно использовать для него зажимы, советуют эксперты. Почва у водоёмов также может быть заражена амёбой, предупреждают специалисты.