Из-за тумана в Москве задержаны или отменены десятки рейсов

Московские аэропорты из-за густого тумана, который опустился на столицу России вечером 1 ноября, задержали или отменили около 150 рейсов. Об этом пишет РБК со ссылкой на сервис Яндекс.Расписание.

ТАСС со ссылкой на Росавиацию уточняет, что за ночь более 30 самолётов, направлявшихся в Москву, совершили посадку на запасных аэродромах. Все аэропорты Москвы сейчас работают, посадки в них осуществляются по решению экипажа.

Густой туман снизил видимость в Москве до нескольких сот метров. В соцсетях опубликовано множество фотографий, на которых туман скрывает от наблюдателей такие объекты, как башни Москва-Сити, Дом правительства или Кремль.

По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться до полудня во вторник.

В Москве в последние дни стояла более тёплая, чем обычно в это время года, погода, что могло стать причиной тумана. Издание Readovka утверждает, что жители ряда районов пожаловались не необычную концентрацию тумана и "химический" запах и предполагает, что одним из источников тумана мог стать выброс в промзоне в Новой Москве. Подтверждений этому нет.