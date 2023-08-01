WSJ: из-за войны 50 тысяч украинцев прошли через ампутацию конечностей

За семнадцать месяцев полномасштабной войны около 50 тысяч украинцев стали инвалидами, потеряв руки и ноги, сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на оценку крупнейшего в мире производителя протезов, немецкую компанию Ottobock, и её медицинских партнёров.

В материале WSJ говорится, что фактическая цифра инвалидов-ампутантов может быть выше, поскольку для протезирования требуется время, и некоторые пострадавшие ждут ампутации в течение недель или даже месяцев после ранения.

Кроме того стоимость протезов может доходить до 50 тысяч евро - в то время как украинские власти платят до 20 тысяч евро каждому военному, получившему ранение, а гражданские лица зачастую вовсе не могут позволить себе лечение и вынуждены обращаться к благотворительным организациям.

По оценке одной из таких организаций, Houp Foundation из Киева, число украинцев, получивших на войне серьёзные травмы, достигает 200 тысяч человек. Из них около 20 тысяч получили ранения, которые требуют ампутации.