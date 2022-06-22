Из-за землетрясения в Афганистане погибли 255 человек

На востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате землетрясения погибли по меньшей мере 255 человек. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на афганское информагентство "Бахтар".

По сообщениям Геологической службы США, землетрясение произошло рано утром 22 июня с эпицентром в районе города Хост к югу от столицы Афганистана Кабула и недалеко от границы с Пакистаном. Служба присвоила землетрясению жёлтый уровень опасности, что говорит об относительно локальном воздействии.

В результате землетрясения погибли по меньшей мере 255 человек, 155 получили ранения в нескольких районах рядом с Хостом. В пострадавшие территории были направлены вертолёты со спасательными группами.

По информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра, "сильные и продолжительные толчки" ощущались в Кабуле, в 200 километрах к северу от эпицентра. Землетрясение почувствовали и в столице Пакистана Исламабаде, в 300 километрах от Хоста.

Метеорологическое управление Пакистана оценило магнитуду землетрясения в 6,1.