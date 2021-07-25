Избитый на турбазе министр скончался в Амурской области

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков, ранее госпитализированный с тяжёлыми травмами, скончался вечером 24 июля в больнице, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в Правительстве. Он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушел очень рано", - написал губернатор 25 июля.

Александр Курдюков, предположительно, был избит на одной из туристических баз, куда он приехал на отдых, -сообщает Сибирь.Реалии. Он был госпитализирован с травмами головы.

Ранее сообщалось, что 17 июля на базе отдыха "Берлога" у Курдюкова случился конфликт с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным. По одной из версий, Курдюков и Шкарин поссорились якобы из-за того, что последний оказывал знаки внимания жене министра. Перепалка прекратилась, но через некоторое время друзья Курдюкова нашли его без сознания. Свидетелей того, что с ним произошло, не оказалось.