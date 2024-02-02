"Ижевский веник" рассказал об угрозах от производителя дронов

Телеграм-канал "Ижевский веник" рассказал об угрозах со стороны компании по производству беспилотников, которыми атакуют Украину. Его админа похитили и избили.

Издание пишет, что Александр Скворцов – один из авторов-админов канала – был похищен в ночь на 28 января, когда вышел из дома, чтобы забрать "эксклюзивные материалы от информатора". Три человека затащили Скворцова в машину, натянули ему на глаза шапку, обмотали скотчем, заклеили рот и связали руки. Привезли его, как предполагает Скворцов, в подвал.

"Там один из похитителей доходчиво объяснил, что нельзя "пизд*ть на уважаемых людей и трогать Zala Aero". Для доходчивости, его били – профессионально, без следов. Угрожали расправой с близкими и всей нашей командой", пишет "Ижевский веник".

Через сутки Скворцова вернули. В полиции заявление принимать отказались, услышав имя владельца Zala Aero Александра Захарова, утверждает издание. Полицейские сослались на отсутствие доказательной базы.

"Ижевский веник" решил взять паузу, так как "не обладает ресурсами, способными противостоять Zala Aero".

Компания Zala Aero – дочернее предприятие концерна "Калашников". Контрольным владельцем компании является её главный конструктор и разработчик дронов-камикадзе "Ланцет" Александр Захаров. После российского вторжения в Украину против Захарова, его фирмы и членов его семьи ввели международные санкции.