"Изменил траекторию движения". За что арестовали Владимира Кара-Мурзу

Хамовнический суд Москвы арестовал политика Владимира Кара-Мурзу на 15 суток по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции. Перед этим он провел ночь в отделе полиции без возможности встретиться с адвокатом.

11 апреля полицейские задержали Владимира Кара-Мурзу во дворе его дома. Согласно абсолютно одинаковым рапортам двух полицейских, политик "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться". Также утверждается, что при задержании он оказал "активное сопротивление", отказался показать документы и пройти в служебный транспорт. Как сообщил адвокат Вадим Прохоров, полицейские ждали Кара-Мурзу во дворе дома и задержали его сразу же на выходе из машины.

После задержания Кара-Мурза провел всю ночь в отделе полиции, куда к нему не допустили адвоката из-за введения плана "Крепость". Как пишет правозащитник и журналист Александр Подрабинек, который был у ОВД вместе с адвокатом, план "Крепость" ввели сразу же после их появления в отделе.

К тому моменту помимо адвоката возле ОВД уже были два депутата Мосгордумы Михаил Тимонов и Максим Круглов и заместитель председателя московского "Яблока" Кирилл Гончаров.

"ОВД "Хамовники" внезапно объявило план "Крепость", – говорит Михаил Тимонов. – Это план, который вводится в случае реальной вероятности вооруженного нападения на ОВД. Мне не показалось, что мы напоминали вооруженных террористов: адвокат, известный правозащитник, два депутата Мосгордумы. Тем не менее адвокат в нарушение закона не был допущен к своему подзащитному".

Как считает Кирилл Гончаров, план "Крепость" ввели только для того, чтобы никто не смог узнать, что происходит с Кара-Мурзой.

"Когда мы подъехали к ОВД и хотели войти внутрь, позвонив дежурному, дежурный просто не брал трубку, – рассказывает Гончаров. – При этом не только мы, но и граждане, которые хотели обратиться по каким-то своим делам, тоже не могли дозвониться до дежурного, и это было сделано лишь для того, чтобы никто не мог узнать, что там с Владимиром. Москва превращается в город, оккупированный силовиками, где гражданин, который хочет выражать свое мнение, не может чувствовать себя в безопасности. К сожалению, сейчас мы живем в такой реальности. И, кстати говоря, надо еще отметить: это исключительно удача, что мы узнали, где находится Владимир. Потому что, когда его задержали, у него отняли телефон, что абсолютно противоречит норме закона, и он не мог дозвониться ни до своего адвоката, ни до своих родственников. Я не могу сказать, как мы узнали о его местонахождении, но это абсолютная случайность и везение. Если бы мы не узнали, сотрудники полиции вообще могли бы с ним делать все, что угодно, и об этом бы никто не узнал. В этом смысле это лишь подчеркивает в очередной раз беззаконие, которое происходит сейчас в нашей стране".

В суд Кара-Мурзу доставили на следующий день, 12 апреля. Во время заседания Прохоров и Кара-Мурза подали ходатайство о вызове и допросе полицейских, которые задержали политика. И это, и другие ходатайства судья отклонила.

"Это не очень похоже на суд, потому что, со слов Володи, которому я доверяю гораздо больше, чем неизвестным людям, подписавшим весьма странный протокол, картинка выглядит иначе, – говорит Тимонов. – Он въехал во двор, после чего увидел красный микроавтобус, из которого к нему сразу побежали пять человек. Он не то что траекторию не менял, он из машины выйти не успел. К сожалению, несмотря на то что Вадим Прохоров сегодня заявлял ходатайства о приглашении в суд этих, с позволения сказать, свидетелей – они приглашены не были. Я догадываюсь, что, если бы они были приглашены, могло бы оказаться, что все было не совсем так, как было написано в протоколе".

"Дело абсолютно политически мотивированное, высосанное из пальца, – говорит Кирилл Гончаров. – Протокол не выдерживает никакой критики. Когда судья зачитывала его, смеялись даже сотрудники конвоя, которые доставляли Володю Кара-Мурзу в суд. Потому что такая беспрецедентная практика – он "изменил траекторию движения, когда увидел сотрудников полиции, чем нарушил закон" – это абсолютный абсурд. Учитывая, что Володя был в автомобиле и ни на какую траекторию он не сворачивал. Есть видеозаписи, есть свидетели, но судья отказалась все это рассматривать. И в этом смысле, конечно же, очевидно, что у нее изначально была задача – арестовать Владимира на 15 суток, поскольку никакая аргументацию ею выслушана просто-напросто не была. Но мы уже привыкли, в Москве это не первое административное такое дело и не последнее, к сожалению. И в этом смысле это просто очередная акция запугивания. Тем более Владимир является ярким оппозиционным гражданином нашей страны, который, кстати, принципиально не уезжает из России, что, наверное, тоже бесит действующую власть".

Пока неизвестно, в каком спецприемнике будет отбывать наказание Владимир Кара-Мурза. Его адвокат Вадим Прохоров заявил, что они будут обжаловать это решение суда.