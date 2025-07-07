"Изнурительная бойня". Началось ли летнее наступление армии России?

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается уже четвертое лето. Осажденные и измотанные украинские части продолжают медленно уничтожаться армией РФ, располагающей бóльшим количеством людей, оружия и боеприпасов. Кремль решительно настроен на то, чтобы заставить Киев капитулировать.

В последние недели Россия увеличила темп операций на поле боя. Является ли это ожидаемым летним наступлением, или оно еще впереди – вопрос открытый. Так или иначе, в ближайшие месяцы Москва должна преодолеть ужасающий рубеж: 1 миллион убитых и раненых военнослужащих. Это намного больше потерь, понесенных Россией и Советским Союзом во всех конфликтах со времен Второй мировой войны, вместе взятых.

Летнее наступление еще не началось, говорит Иван Торрес, майор армии США в отставке, ныне – старший аналитик, специализирующийся на российских вооруженных силах в польской исследовательской группе Rochan Consulting. "В настоящее время россияне переходят к летнему сезону кампании, закрепляют недавние успехи, восстанавливают свои силы, подтягивают резервные войска и технику, сохраняя при этом давление и наступательную динамику", – отмечает Торрес.

К концу летнего наступления российские войска хотят захватить всю Донецкую область

"К концу летнего наступления российские войска хотят захватить всю Донецкую область. Они медленно продвигаются вперед, но с очень, очень высоким уровнем потерь", – говорит Раджан Менон, директор программы "Большая стратегия" в вашингтонском аналитическом центре Defense Priorities.

Вот краткий обзор ситуации, сложившейся за более чем 40 месяцев крупнейшей сухопутной войны в Европе с 1945 года.

Сумы

1100-километровая линия фронта, на которой Украина с трудом сдерживает российские войска, тянется примерно от нижнего течения Днепра у Херсона на северо-восток у городов Покровск и Торецк, затем на север до Часова Яра и Купянска у российской границы с Белгородской областью.

Но в 300 километрах к северо-западу от Купянска российские войска наступают на Сумы, город с довоенным населением в 255 тысяч человек. Сумы расположены на крупной автомагистрали, ведущей на север к российской границе и Курской области, в которую Украина вторглась в августе прошлого года. В конце апреля российские войска, усиленные примерно 11 тысячами северокорейцев, наконец вытеснили последние украинские части из Курской области.

В последние недели российское командование начало целенаправленное, но некрупное наступление с севера на Сумы. По состоянию на 3 июля российские войска находились примерно в 20 километрах от города. Российские официальные лица представляют наступление на Сумы как попытку создать "глубокую буферную зону" вдоль границы. Отвечая на вопрос о наступлении во время экономического форума в Санкт-Петербурге в середине июня, президент Владимир Путин выступил с завуалированной угрозой захватить город: "У нас нет цели взять Сумы. Но в принципе я этого не исключаю".

У нас нет цели взять Сумы. Но в принципе я этого не исключаю

Спустя несколько дней, 26 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продвижение российских войск на Сумы остановлено. "По итогам мая и июня мы можем сказать, что попытки «летнего наступления», предпринятые противником с территории России, захлебнулаись, – сказал Сырский. – Продвижение российских войск в приграничном районе Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована".

Сумы – это "вспомогательная, хотя и важная операция, – считает Иван Торрес. – Она удерживает значительные украинские силы на некритическом оперативном направлении, позволяя русским получить контроль над важным участком местности".

Часов Яр

Российские войска с весны 2024 года продвигаются к городу Часов Яр Донецкой области после захвата более крупной Авдеевки в феврале того же года. Украинские войска сдерживали противника на протяжении большей части прошлого года, полагаясь на оросительный канал как естественную защиту. Однако на прошлой неделе, по данным аналитической группы DeepState, российские подразделения заняли около 90 процентов города.

В последние дни российские войска также продвинулись к Константиновке с юга, говорит Виктор Кевлюк, полковник запаса украинской армии, сотрудник киевского аналитического "Центра оборонных стратегий". "Ситуация сложная, но продвижение противника минимальное, он не может добиться даже тактического успеха в районе Часова Яра, который способствовал бы прорыву", – считает он.

Проблема ВСУ – это проблема соотношения сил и пространства

Если Украина полностью потеряет Часов Яр, это даст российским войскам преимущество в высоте, с которой они смогут угрожать и обстреливать Константиновку, железнодорожный и автомобильный узел на юго-западе Донецкой области. Это поставит под угрозу украинские линии снабжения и создаст опасность для городов Славянск и Краматорск, которые являются основными пунктами сосредоточения украинских войск.

"Проблема ВСУ – это проблема соотношения сил и пространства; они не могут быть одновременно везде, а русские значительно увеличили количество ударов беспилотников по всему восточному фронту – говорит Раджан Менон – Они действуют в стольких районах, что украинцы просто не могут охватить все".

Покровск

Примерно в 55 километрах к юго-западу от Часова Яра находится Покровск, еще один крупный город, где украинцы построили мощную оборону. Это вынудило российские войска продвигаться на юг и запад, захватив там одну второстепенную дорогу.

Более крупная трасса Е50 проходит на запад от Покровска в направлении города Днепр. Потеря этой дороги поставит под угрозу Покровск. А потеря Покровска, в свою очередь, поставит под угрозу целый участок линии фронта для Украины, где нахдоится крупная промышленная агломерация. "Главная цель летнего наступления – полная оккупация Донецкой области, то есть захват Славянско-Краматорской агломерации", – отмечает Виктор Кевлюк.

"Если бы мне пришлось назвать два места, которые находятся под ударом и взятие которых российскими войсками станет действительно серьезным ударом для Украины, то это Покровск и Константиновка. В этом случае останется открытым большое урбанизированное пространство от Изюма до Краматорска", - считает Менон. "Пока что русские далеки от того, чтобы взять оба этих города, – добавляет он. – Вопрос в том, как долго?".

В своем выступлении в конце июня генерал Сырский также предупредил о попытке России продвинуться к северо-востоку от Покровска, в направлении города Доброполье.

Четвертый военный июль

По мере того как конфликт превращался в войну на истощение, и Украина, и Россия спешно внедряли новые технологии и тактики. В то время как российские войска полагаются на огромную людскую массу и огневую мощь, способную измотать украинцев, Киев, по мнению многих экспертов, больше рассчитывает на инновации, особенно в том, что касается беспилотников. Их активное использование, между тем, изменило тактику россиян, которые перешли от наступления тяжелой бронетехники к быстро передвигающимся мотоциклетным подразделениям, способным преодолеть украинскую оборону. По словам Раджана Менона, это свидетельствует о крупных неудачах армии РФ: она потеряла очень много танков и бронетранспортеров от действий украинских беспилотников и артиллерии.

Располагая бóльшим количеством потенциальных рекрутов и более выгодной тактикой вербовки, российские командиры смогли сделать ставку на тактику "мясных штурмов" – кровавые лобовые пехотные атаки, которые приводят к большим потерям, но подавляют украинскую оборону.

"Мы говорим о беспилотниках, мотоштурмах, новых системах радиоэлектронной борьбы, усовершенствованном искусственном интеллекте систем управления и связи на поле боя. Всё это части более крупной органической системы – разведывательных и огневых ударных комплексов, – говорит Иван Торрес. – Именно это стремление к доминированию на поле боя через цепочку быстрого поражения, связанную с улучшенными сенсорами, анализом разведданных и выполнением команд, сделали украинский фронт таким смертоносным. Эта война превратилась в изнурительную бойню. Тем не менее, Россия имеет преимущество в личном составе и технике и может удерживать инициативу и добиваться успехов".

Время работает против украинцев

Если технические инновации Украины вызывают одобрение военных экспертов, то ее ситуация с кадрами и призывом – нет. Несмотря на пересмотр законов о мобилизации и правил прохождения военной службы, украинским командирам так и не удается полностью укомплектовать многие подразделения – не говоря уже о хорошем отдыхе и снабжении военнослужащих.

"В украинских вооруженных силах – значительный кризис в области набора, мобилизации, обучения и распределения оборудования, – считает Торрес. – Однако даже если все эти вопросы будут решены, останутся более серьезные проблемы, связанную с бесхозяйственностью, плохим командованием и управлением, неэффективным руководством и крайне неадекватной организационной структурой".

"Время работает против украинцев", – подытоживает эксперт.

Прошлой осенью командование ВСУ обнародовало планы серьезной реорганизации вооруженных сил, перейдя от бригадной к более крупной корпусной структуре. "У них очень серьезные проблемы, но для меня удивительно то, что они смогли остаться в игре", – отмечает Раджан Менон.