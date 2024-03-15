Израиль готов к новым переговорам о прекращении огня и о заложниках

Премьер-министр Израиля Биньмин Нетаньяху отверг предложения радикальной группировки ХАМАС по освобождению заложников, назвав их "абсурдными". Радикальная военизированная группировка ХАМАС признана террористической в США, Великобритании и Евросоюзе.

Израильский премьер заявил о готовности направить в Доху (Катар) своих представителей для согласования с палестинской стороной условий прекращения огня и освобождения израильских заложников. Об этом сообщает Reuters.

Нетаньяху также одобрил военный план вступления Армии обороны Израиля в город Рафах на юге сектора Газа. Речь идёт об эвакуации израильскими военными мирного палестинского населения — в Рафахе укрываются от военных действий более 2 миллионов жителей сектора Газа. Нетаньяху пока не называет сроков проведения операции в Рафахе.

Телеграм-канал "Израиль по-русски" цитирует заявление премьер-министра Израиля:

"Несмотря на международное давление, мы войдем в Рафах, завершим ликвидацию оставшихся батальонов ХАМАСа, восстановим безопасность и обеспечим полную победу народу и Государству Израиль".

Первое судно с продовольствием прибыло по морю к берегам сектора Газа в пятницу утром. По сведениям гуманитарных групп, для приема гуманитарных грузов создаётся временный причал.

Израильские власти заявляют, что отсутствие договорённостей о прекращении огня — это фактор, вынуждающий Израиль всё настойчивее готовиться к реализации своих военных планов.

Даже наиболее близкий союзник Израиля, Вашингтон, настаивает на отказе от захвата Рафаха, предупреждая, что эта операцию приведёт к гуманитарной катастрофе в городе. Но израильская сторона заверяет, что первым делом эвакуирует из Рафаха мирных жителей.

Главным вопросом израильской политики в отношении ХАМАС является освобождение всех израильских заложников, захваченных палестинскими боевиками в день нападения на Израиль 7 октября прошлого года. На практике, переговоры о прекращении огня и обмене заложниками связаны в один узел, нынешний их этап продолжается уже несколько недель. Но, как пишет Би-би-си, пока сделка не состоялась, и, по имеющимся данным, один из камней преткновения — требование ХАМАС о постоянном прекращении огня и выводе израильских войск из Газы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это требование бредовым.

Предыдущий обмен заложниками состоялся во время короткого перемирия в ноябре прошлого года. 105 израильских заложников были обменены на примерно 240 палестинских заключенных из израильских тюрем.

Около 130 заложников всё ещё удерживаются в Газе. Израильские официальные лица заявили, что, по их мнению, около 30 из них мертвы.