Израиль и США нанесли удар по зданию Совета экспертов в Куме

США и Израиль поразили здание органа, ответственного за избрание нового верховного лидера Ирана, сообщают иранские СМИ. Речь идёт о здании Совета экспертов в городе Кум к югу от Тегерана. Об это сообщает информационное агентство Tasnim.

Местные СМИ публикуют кадры сильно повреждённого объекта. О том, находился ли кто-то внутри во время удара, официально не сообщается. Иранская гостелерадиокомпания IRIB утверждает, что людей заранее эвакуировали. В то же время агентство Mehr пишет, что здание, попавшее под обстрел, не используется для заседаний.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил телеканалу Fox News, что участники встречи, на которой должно обсуждаться избрание нового лидера Ирана, являются целью для израильских военных.

Совет экспертов состоит из 88 богословов, считающихся специалистами в области исламского права. Срок его полномочий составляет восемь лет, последние выборы прошли в 2024 году.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, возглавлявший страну с 1989 года, был убит 28 февраля в результате ударов Израиля и США. Страной управляет временный совет из трёх человек.