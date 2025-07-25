Израиль и США раскритиковали план Макрона признать Палестину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил решение президента Франции Эммануэля Макрона "признать палестинское государство рядом с Тель-Авивом после массовых убийств 7 октября". По его словам, такой шаг "поощряет террор и создает риск появления еще одного иранского прокси".
"Палестинское государство в этих условиях стало бы стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним. Давайте внесем ясность: палестинцы не стремятся к созданию государства рядом с Израилем; они стремятся к созданию государства вместо Израиля", – написал Нетаньяху в соцсети X.
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что "Палестинское государство будет государством ХАМАС, точно так же, как уход из сектора Газа двадцать лет назад привел к тому, что ХАМАС взял его под свой контроль".
Решение Макрона также раскритиковал госсекретарь США Марко Рубио. "Соединенные Штаты решительно отвергают план Эммануэля Макрона по признанию палестинского государства на Генеральной ассамблее ООН. Это безрассудное решение только служит пропаганде ХАМАС и отбрасывает мир назад. Это пощечина жертвам событий 7 октября", – написал он в соцсети X.
Накануне Макрон объявил, что Франция признает Палестинское государство на сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. В письме главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу говорится, что это решение, по мнению Макрона, поможет мирному урегулированию ближневосточного конфликта. Таким образом Франция станет первой крупной западной державой, признавшей не просто право палестинцев на государственность, но Палестинское государство де-юре.
- Независимость Государства Палестина сейчас признают около 150 из 193 государств – членов ООН. Отказываются её признать, в частности, США и Израиль. Согласно резолюциям ООН, территория государства должна состоять из Западного берега Иордана, сектора Газа и Восточного Иерусалима, однако Израиль не согласен с подобными границами.
- Сектор Газа частично находится под контролем воюющей с Израилем признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС. Непрямые переговоры о перемирии и освобождении остающихся в руках ХАМАС заложников пока не дали результатов.
- Боевые действия ведутся с октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал юг Израиля и захватил в заложники более 250 человек. Израильская операция, в свою очередь, привела к гибели десятков тысяч жителей сектора. С течением времени многие страны Запада начали подвергать Израиль всё более резкой критике в связи с операцией, а Международный уголовный суд даже выдал ордеры на арест как нескольких командиров ХАМАС, так и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.