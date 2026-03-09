Израиль начал наземную операцию против "Хезболлы" в южном Ливане

Армия обороны Израиля начала ограниченную наземную операцию против шиитской проиранской группировки "Хезболла" (признана террористической в США и Израиле) на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские войска занимаются обнаружением и уничтожением объектов террористической инфраструктуры и ликвидацией вооружённых формирований. "Перед входом наземных войск была применена огневая мощь, и многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли", — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ заявили, что операция проводится для "дальнейшего укрепления передовых оборонительных позиций" и защиты жителей северного Израиля.

В ходе израильского авиаудара 8 марта по ливанскому городу Набатия полностью разрушено здание, в котором находился Дом русской культуры. Об этом сообщил его директор Асаад Дия. Жертв и пострадавших нет.

Центр работал с 2004 года и располагался на первом этаже здания. Там собирались выпускники российских вузов и россияне из южной части Ливана.

По словам Дии, во время конфликта 2024 года помещения уже были повреждены, но недавно их отремонтировали.