Израиль нанес удар по новому главе военного крыла ХАМАС

Израильская армия нанесла удар по центральному району Газы, целью которого был новый руководитель военного крыла ХАМАС Мохаммед Одех. Об атаке заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в соцсети X. Был ли в результате атаки убит Одех, не сообщается.
По словам Нетаньяху, Одех был назначен новым командующим военного крыла ХАМАС неделю назад. На этом посту он сменил Изз аль-Дина аль-Хаддада, убитого 15 мая. Во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года Одех руководил разведкой движения. Представители ХАМАС пока не комментировали случившееся. 18 мая саудовское издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники сообщало, что ХАМАС действительно был избран на место аль-Хаддада.
Ранее 26 мая Израиль объявил о расширении наземных операций в Ливане
Предыдущий руководитель военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад был убит в середине мая в результате точечного удара израильской армии в городе Газа. По информации военных, он возглавил боевые формирования в мае 2025 года после гибели Мухаммеда Синвара.
Израильская сторона называет аль-Хаддада одним из главных организаторов нападения 7 октября 2023 года и утверждает, что он непосредственно руководил системой охраны заложников.
- Израильская операция началась в Газе после нападения 7 октября 2023 года палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг Израиля. Тогда джихадисты убили больше тысячи человек, больше 250 человек были захвачены в заложники и вывезены в Газу.
- С момента начала операции израильские власти отчитались об убийстве нескольких лидеров ХАМАС, включая Яхьи Синвара, которого называют организатором и идеологом нападения 7 октября.