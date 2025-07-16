Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Израиль нанёс удар по сирийскому Генштабу на фоне обострения ситуации на юге страны

Граница на Голанских высотах
Граница на Голанских высотах

Израиль в среду атаковал дроном вход в здание сирийского Генштаба в Дамаске на фоне обострения ситуации в стране. Израильская армия заявляет, что атакует правительственные войска для защиты друзского меньшинства в Сирии. В столкновениях друзов и бедуинов и последовавшей за ней атакой сирийских военных уже погибли более 200 человек.

Накануне сирийские военные вошли в город Эс-Сувайда на юге страны, где произошли столкновения между друзами и бедуинами. В результате столкновений, по данным сирийского министерства внутренних дел, погибли более 30 человек и около 100 получили ранения. После ввода войск число погибших выросло до 248, передаёт Сирийская обсерватория по правам человека. Один из лидеров друзского меньшинства шейх Хикмат аль-Хаджри обвинил правительство Сирии в нарушении перемирия и бомбардировке города. Сирийские военные заявляют, что открывают только ответный огонь.

Армия обороны Израиля во вторник нанесла удары по сирийским военным в районе Эс-Сувайды. В заявлении военных было сказано, что Израиль “привержен делу предотвращения причинения вреда друзам” в Сирии в силу "глубокого братского союза с нашими друзскими согражданами в Израиле".

В среду израильские военные задействованы в столкновениях на границе аннексированных Израилем Голанских высот и Сирии. Сообщается, что десятки друзов пытаются прорваться на контролируемую Израилем территорию, одновременно сотни живущих на Голанах друзов пытаются попасть в обратном направлении, протестуя против действий сирийских властей.

Как сообщает Times of Israel, израильские военные использовали слезоточивый газ, чтобы отогнать живущих на территории аннексированного региона друзов, чтобы те не прорвались в Сирию.


Россия меняет тактику атак
Embed
Россия меняет тактику атак

No media source currently available

0:00 0:18:20 0:00

Россия меняет тактику атак

Бои за Константиновку


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG