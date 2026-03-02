Израиль нанёс удары по объектам группировки "Хезболла" в Ливане

Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удары по Ливану в ответ на атаки со стороны проиранской группировки "Хезболла". В Израиле и США она признана террористической.

Первая волна ударов по южному Ливану и Бейруту, как сообщил командующий Северным военным округом израильской армии Рафи Мило, была направлена на высокопоставленных представителей "Хезболлы", штабы и террористическую инфраструктуру. После первых ударов по Бейруту Израиль призвал мирных жителей почти 50 деревень на востоке и юге Ливана эвакуироваться перед новыми атаками.

Вслед за первым последовал второй удар. Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удары по складам с оружием и инфраструктуре "Хезболлы" в нескольких районах Ливана. Associated Press со ссылкой на Минздрав Ливана сообщает, что в результате израильских ударов погибли по больше 30 человек, почти 150 ранены.

Начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир заявил, что военнослужащие должны подготовиться к продолжительным боевым действиям.

Операция в Ливане будет масштабной и может включать в себя наземное вторжение, сообщил саудовскому Al Hadath источник в израильских службах безопасности.

Армия обороны Израиля также сообщила, что ночью нанесла крупномасштабные удары по Тегерану. Иран, в свою очередь, продолжил наносить удар по территории Израиля утром 2 марта. AFP сообщает, что в Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Бахрейне были слышны взрывы. О взрыве в Дохе также передаёт Reuters.

В свою очередь глава Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран "не будет вести переговоры с Соединёнными Штатами". Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The Atlantic заявил, что новые власти Ирана хотят переговоров, и он готов к диалогу. При этом израильские СМИ утверждают, что Тегеран от предложения о прекращении огня категорически отказался.