Израиль перехватил суда "Флотилии свободы" с Гретой Тунберг на борту

Задержание Греты Тунберг израильскими силами, 1 октября 2025 года
Задержание Греты Тунберг израильскими силами, 1 октября 2025 года

Израиль перехватил суда гуманитарной "Флотилии свободы" ("Сумуд"), на борту которых находилась шведская экоактивистка Грета Тунберг и другие активисты, направляющиеся в сектор Газа.

Как сообщает Reuters, израильские силы задержали около 40 судов. Организаторы заявили, что связь с задержанными судами потеряна. Перед этим Тунберг предупредила о попытке перехвата судов и назвала действия Израиля вопиющим нарушением гуманитарного и морского права.

В израильском МИД ранее заявили, что к организации флотилии имеет отношение палестинская группировка ХАМАС, признанная террористической в Израиле, США и Евросоюзе. По данным дипведомства, пассажиры с задержанных судов переправлены в израильский порт. "Грета и её друзья в безопасности и здоровы", — подчеркнули в министерстве. Активистов планируют депортировать в Европу.

Власти Израиля считают акцию провокацией. "Израиль, Италия, Греция и Иерусалимская латинская патриархия предлагали флотилии мирный способ доставки помощи в Газу. Флотилия отказалась, поскольку их интересует не помощь, а провокация", — сообщили израильские власти.

Дроны в Подмосковье
Дроны в Подмосковье

Дроны в Подмосковье

Белгород без света


