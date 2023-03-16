Израиль поставит Украине системы для борьбы с беспилотниками Shahed

Израильское правительство одобрило выдачу экспортных лицензий на системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с иранскими беспилотниками. Лицензии предназначены для Украины, которая регулярно подвергается со стороны России налётам беспилотников-камикадзе иранского производства. Об этом сообщают израильские медиа со ссылкой на анонимные израильские и украинские источники.

Украинская делегация недавно посетила Израиль для участия в презентации системы РЭБ, которая генерирует частотные помехи и тем самым лишает беспилотники ориентации.

Договорённости о выдаче экспортных лицензий пока не подписаны.

Представитель Украины во время пребывания в Израиле заявил, что более всего украинским войскам нужны системы противодействия баллистическим ракетам. По его словам, за последние месяцы армия Украины добилась улучшения эффективности защиты от дронов.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер приветствовал решение Израиля одобрить экспортные лицензии на системы для борьбы с беспилотниками.



В заявлении Шумера, опубликованном в четверг, отмечается, что беспилотные аппараты "наносят страшный ущерб, часто приводят к гибели или ранениям мирных жителей". По словам сенатора, во время недавнего визита делегации Конгресса США в Израиль он и его коллеги оказали давление на израильское правительство, чтобы оно приняло меры для оказания помощи Украине в противодействии беспилотным летательным аппаратам.